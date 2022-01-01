GenomeFi (GENO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GenomeFi (GENO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GenomeFi (GENO) מידע GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users. אתר רשמי: https://genomefi.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.genomefi.io/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xCa730042595a1809793fbe2e9883c184c7Eb27Db קנה GENOעכשיו!

GenomeFi (GENO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GenomeFi (GENO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 470.00K $ 470.00K $ 470.00K שיא כל הזמנים: $ 0.306 $ 0.306 $ 0.306 שפל כל הזמנים: $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 מחיר נוכחי: $ 0.00047 $ 0.00047 $ 0.00047 למידע נוסף על GenomeFi (GENO) מחיר

GenomeFi (GENO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GenomeFi (GENO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GENO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GENOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GENOטוקניומיקה, חקרו אתGENOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GENO מעוניין להוסיף את GenomeFi (GENO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GENO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GENO ב-MEXC עכשיו!

GenomeFi (GENO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GENOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GENO עכשיו את היסטוריית המחירים!

GENO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GENO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GENO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GENOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

