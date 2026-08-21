קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GAIB, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GAIB, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על GAIB

GAIB מידע על מחיר

מה זה GAIB

GAIB מסמך לבן

GAIB אתר רשמי

GAIB טוקניומיקה

GAIB תחזית מחיר

GAIB היסטוריה

GAIB מדריך קנייה

GAIBממיר מטבעות לפיאט

GAIB ספוט

GAIB חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GAIB (GAIB) ניתוח טכני היום

GAIB (GAIB) ניתוח טכני היום

דף GAIB הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GAIB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GAIB למטה.

GAIB (GAIB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.013--+0.15%-7.21%-29.04%
למידע נוסף על GAIB מחיר

GAIB אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GAIB במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 5
נייטרלי 14
קנה 7
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 6קנה 7
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 8קנה 0
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01317
0.01317
R2
0.01317
0.01316
R1
0.01316
0.01315
PP
0.01315
0.01315
S1
0.01314
0.01314
S2
0.01313
0.01313
S3
0.01312
0.01313

GAIB אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.02M
$0.11 M
$0.13 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.00 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

GAIB זרימת הון

זרימת נטו פנימהGAIBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.00 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.01
2026-08-17$0.00 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על GAIB

סחור ב GAIB (GAIB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GAIB מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGAIB
$0.013
$0.013$0.013
-0.44%
4.55M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GAIB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GAIB
GAIB
USD
USD

1 GAIB = 0.013 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.