FWC Token (FWC) מידע FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. אתר רשמי: https://www.fwctoken.io/ מסמך לבן: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc קנה FWCעכשיו!

FWC Token (FWC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FWC Token (FWC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 306.81K $ 306.81K $ 306.81K ההיצע הכולל: $ 200,000.00T $ 200,000.00T $ 200,000.00T אספקה במחזור: $ 42,259.70T $ 42,259.70T $ 42,259.70T FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M שיא כל הזמנים: $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 $ 0.000000000194 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 $ 0.000000000006683807 מחיר נוכחי: $ 0.00000000000726 $ 0.00000000000726 $ 0.00000000000726 למידע נוסף על FWC Token (FWC) מחיר

FWC Token (FWC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FWC Token (FWC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FWC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FWCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FWCטוקניומיקה, חקרו אתFWCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FWC מעוניין להוסיף את FWC Token (FWC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FWC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FWC ב-MEXC עכשיו!

FWC Token (FWC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FWCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FWC עכשיו את היסטוריית המחירים!

FWC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FWC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FWC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FWCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

