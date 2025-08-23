עוד על FWC

FWC מידע על מחיר

FWC מסמך לבן

FWC אתר רשמי

FWC טוקניומיקה

FWC תחזית מחיר

FWC היסטוריה

FWC מדריך קנייה

FWCממיר מטבעות לפיאט

FWC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FWC Token סֵמֶל

FWC Token מְחִיר(FWC)

1 FWC ל USDמחיר חי:

$0.0000000000073
$0.0000000000073$0.0000000000073
0.00%1D
USD
FWC Token (FWC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:41:30 (UTC+8)

FWC Token (FWC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073
24 שעות נמוך
$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073
גבוה 24 שעות

$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073

$ 0.0000000000073
$ 0.0000000000073$ 0.0000000000073

$ 0.000000000434919705
$ 0.000000000434919705$ 0.000000000434919705

$ 0.000000000006683807
$ 0.000000000006683807$ 0.000000000006683807

0.00%

0.00%

-3.57%

-3.57%

FWC Token (FWC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000000073. במהלך 24 השעות האחרונות, FWC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000000073 לבין שיא של $ 0.0000000000073, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FWCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000000434919705, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000006683807.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FWC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FWC Token (FWC) מידע שוק

No.2557

$ 308.50K
$ 308.50K$ 308.50K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

42,259.70T
42,259.70T 42,259.70T

200,000,000,000,000,000
200,000,000,000,000,000 200,000,000,000,000,000

200,000,000,000,000,000
200,000,000,000,000,000 200,000,000,000,000,000

21.12%

BSC

שווי השוק הנוכחי של FWC Token הוא $ 308.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של FWC הוא 42,259.70T, עם היצע כולל של 200000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.

FWC Token (FWC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FWC Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.00000000000039+5.64%
60 ימים$ +0.00000000000043+6.25%
90 ימים$ -0.00000000000017-2.28%
FWC Token שינוי מחיר היום

היום,FWC רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FWC Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00000000000039 (+5.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FWC Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FWC ראה שינוי של $ +0.00000000000043 (+6.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FWC Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000000017 (-2.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FWC Token (FWC)?

בדוק את FWC Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFWC Token (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

FWC Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FWC Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFWC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FWC Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFWC Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FWC Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FWC Token (FWC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FWC Token (FWC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FWC Token.

בדוק את FWC Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FWC Token (FWC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FWC Token (FWC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FWC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FWC Token (FWC)

מחפש איך לקנותFWC Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FWC Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FWC למטבעות מקומיים

1 FWC Token(FWC) ל VND
0.0000001920995
1 FWC Token(FWC) ל AUD
A$0.000000000011169
1 FWC Token(FWC) ל GBP
0.000000000005402
1 FWC Token(FWC) ל EUR
0.000000000006205
1 FWC Token(FWC) ל USD
$0.0000000000073
1 FWC Token(FWC) ל MYR
RM0.00000000003066
1 FWC Token(FWC) ל TRY
0.000000000299227
1 FWC Token(FWC) ל JPY
¥0.0000000010731
1 FWC Token(FWC) ל ARS
ARS$0.000000009798644
1 FWC Token(FWC) ל RUB
0.000000000589183
1 FWC Token(FWC) ל INR
0.000000000638896
1 FWC Token(FWC) ל IDR
Rp0.000000117741919
1 FWC Token(FWC) ל KRW
0.000000010138824
1 FWC Token(FWC) ל PHP
0.000000000413545
1 FWC Token(FWC) ל EGP
￡E.0.000000000354123
1 FWC Token(FWC) ל BRL
R$0.00000000003942
1 FWC Token(FWC) ל CAD
C$0.000000000010074
1 FWC Token(FWC) ל BDT
0.000000000888118
1 FWC Token(FWC) ל NGN
0.000000011162065
1 FWC Token(FWC) ל COP
$0.0000000292
1 FWC Token(FWC) ל ZAR
R.0.000000000128261
1 FWC Token(FWC) ל UAH
0.000000000302585
1 FWC Token(FWC) ל VES
Bs0.000000001022
1 FWC Token(FWC) ל CLP
$0.0000000070007
1 FWC Token(FWC) ל PKR
Rs0.000000002069696
1 FWC Token(FWC) ל KZT
0.000000003905792
1 FWC Token(FWC) ל THB
฿0.000000000236593
1 FWC Token(FWC) ל TWD
NT$0.000000000222358
1 FWC Token(FWC) ל AED
د.إ0.000000000026791
1 FWC Token(FWC) ל CHF
Fr0.00000000000584
1 FWC Token(FWC) ל HKD
HK$0.000000000057013
1 FWC Token(FWC) ל AMD
֏0.000000002794732
1 FWC Token(FWC) ל MAD
.د.م0.0000000000657
1 FWC Token(FWC) ל MXN
$0.000000000135488
1 FWC Token(FWC) ל SAR
ريال0.000000000027375
1 FWC Token(FWC) ל PLN
0.000000000026572
1 FWC Token(FWC) ל RON
лв0.000000000031463
1 FWC Token(FWC) ל SEK
kr0.000000000069496
1 FWC Token(FWC) ל BGN
лв0.000000000012191
1 FWC Token(FWC) ל HUF
Ft0.000000002478715
1 FWC Token(FWC) ל CZK
0.000000000153081
1 FWC Token(FWC) ל KWD
د.ك0.0000000000022265
1 FWC Token(FWC) ל ILS
0.000000000024528
1 FWC Token(FWC) ל AOA
Kz0.000000006654461
1 FWC Token(FWC) ל BHD
.د.ب0.0000000000027521
1 FWC Token(FWC) ל BMD
$0.0000000000073
1 FWC Token(FWC) ל DKK
kr0.000000000046501
1 FWC Token(FWC) ל HNL
L0.000000000191114
1 FWC Token(FWC) ל MUR
0.000000000333172
1 FWC Token(FWC) ל NAD
$0.000000000127969
1 FWC Token(FWC) ל NOK
kr0.000000000073511
1 FWC Token(FWC) ל NZD
$0.00000000001241
1 FWC Token(FWC) ל PAB
B/.0.0000000000073
1 FWC Token(FWC) ל PGK
K0.000000000030806
1 FWC Token(FWC) ל QAR
ر.ق0.000000000026499
1 FWC Token(FWC) ל RSD
дин.0.00000000073073

FWC Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FWC Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFWC Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FWC Token

כמה שווה FWC Token (FWC) היום?
החי FWCהמחיר ב USD הוא 0.0000000000073 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FWC ל USD?
המחיר הנוכחי של FWC ל USD הוא $ 0.0000000000073. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FWC Token?
שווי השוק של FWC הוא $ 308.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FWC?
ההיצע במחזור של FWC הוא 42,259.70T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FWC?
‏‏FWC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000000434919705 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FWC?
FWC ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000006683807 USD.
מהו נפח המסחר של FWC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FWC הוא $ 0.00 USD.
האם FWC יעלה השנה?
FWC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FWC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:41:30 (UTC+8)

FWC Token (FWC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

FWC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FWC
FWC
USD
USD

1 FWC = 0 USD

מסחרFWC

USDTFWC
$0.0000000000073
$0.0000000000073$0.0000000000073
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד