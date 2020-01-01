Futu Holdings (Ondo) (FUTUON) ניתוח טכני היום דף Futu Holdings (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FUTUON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Futu Holdings (Ondo) למטה. הירשם

Futu Holdings (Ondo) (FUTUON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Futu Holdings (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה FUTUONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.