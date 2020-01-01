קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Futu Holdings (Ondo), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Futu Holdings (Ondo), כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FUTUON

FUTUON מידע על מחיר

מה זה FUTUON

FUTUON אתר רשמי

FUTUON טוקניומיקה

FUTUON תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Futu Holdings (Ondo) (FUTUON) ניתוח טכני היום

Futu Holdings (Ondo) (FUTUON) ניתוח טכני היום

דף Futu Holdings (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FUTUON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Futu Holdings (Ondo) למטה.

Futu Holdings (Ondo) (FUTUON) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
----------
למידע נוסף על Futu Holdings (Ondo) מחיר

Futu Holdings (Ondo) זרימת הון

זרימת נטו פנימהFUTUONUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Futu Holdings (Ondo)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FUTUON-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = -- USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.