Engines of Fury (FURY) מידע Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience. אתר רשמי: https://www.eof.gg מסמך לבן: https://eof.gg/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 קנה FURYעכשיו!

Engines of Fury (FURY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Engines of Fury (FURY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M ההיצע הכולל: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M אספקה במחזור: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M שיא כל הזמנים: $ 1 $ 1 $ 1 שפל כל הזמנים: $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 $ 0.018124355853822608 מחיר נוכחי: $ 0.02159 $ 0.02159 $ 0.02159 למידע נוסף על Engines of Fury (FURY) מחיר

Engines of Fury (FURY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Engines of Fury (FURY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FURY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FURYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FURYטוקניומיקה, חקרו אתFURYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FURY מעוניין להוסיף את Engines of Fury (FURY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FURY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FURY ב-MEXC עכשיו!

Engines of Fury (FURY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FURYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FURY עכשיו את היסטוריית המחירים!

FURY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FURY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FURY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FURYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

