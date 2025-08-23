מה זהEngines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Engines of Furyההשקעות שלך בצורה יעילה.



Engines of Furyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Engines of Fury (FURY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Engines of Fury (FURY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Engines of Fury.

Engines of Fury (FURY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Engines of Fury (FURY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FURY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Engines of Fury (FURY)

מחפש איך לקנותEngines of Fury? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Engines of Furyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FURY למטבעות מקומיים

Engines of Fury מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Engines of Fury, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Engines of Fury כמה שווה Engines of Fury (FURY) היום? החי FURYהמחיר ב USD הוא 0.02255 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי FURY ל USD? $ 0.02255 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של FURY ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Engines of Fury? שווי השוק של FURY הוא $ 1.08M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של FURY? ההיצע במחזור של FURY הוא 48.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FURY? ‏‏FURY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9501155181044358 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FURY? FURY ‏‏רשם מחירATL של 0.018124355853822608 USD . מהו נפח המסחר של FURY? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FURY הוא $ 394.45K USD . האם FURY יעלה השנה? FURY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FURY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

