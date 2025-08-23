Engines of Fury (FURY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02255. במהלך 24 השעות האחרונות, FURY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.022 לבין שיא של $ 0.025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FURYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9501155181044358, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.018124355853822608.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FURY השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -5.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Engines of Fury (FURY) מידע שוק
No.2095
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
$ 394.45K
$ 394.45K$ 394.45K
$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M
48.00M
48.00M 48.00M
120,000,000
120,000,000 120,000,000
120,000,000
120,000,000 120,000,000
40.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Engines of Fury הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 394.45K. ההיצע במחזור של FURY הוא 48.00M, עם היצע כולל של 120000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.
Engines of Fury (FURY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Engines of Furyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0014298
-5.96%
30 ימים
$ -0.00104
-4.41%
60 ימים
$ -0.00464
-17.07%
90 ימים
$ -0.00125
-5.26%
Engines of Fury שינוי מחיר היום
היום,FURY רשם שינוי של $ -0.0014298 (-5.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Engines of Fury שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00104 (-4.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Engines of Fury שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FURY ראה שינוי של $ -0.00464 (-17.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Engines of Fury שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00125 (-5.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Engines of Fury (FURY)?
Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.
Engines of Furyתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Engines of Fury (FURY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Engines of Fury (FURY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Engines of Fury.
הבנת הטוקנומיקה של Engines of Fury (FURY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FURY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Engines of Fury (FURY)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.