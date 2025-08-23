עוד על FURY

Engines of Fury סֵמֶל

Engines of Fury מְחִיר(FURY)

1 FURY ל USDמחיר חי:

$0.02256
$0.02256$0.02256
-5.96%1D
USD
Engines of Fury (FURY) טבלת מחירים חיה
Engines of Fury (FURY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24 שעות נמוך
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
גבוה 24 שעות

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.9501155181044358
$ 0.9501155181044358$ 0.9501155181044358

$ 0.018124355853822608
$ 0.018124355853822608$ 0.018124355853822608

+0.75%

-5.96%

+7.38%

+7.38%

Engines of Fury (FURY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02255. במהלך 24 השעות האחרונות, FURY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.022 לבין שיא של $ 0.025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FURYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9501155181044358, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.018124355853822608.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FURY השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -5.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Engines of Fury (FURY) מידע שוק

No.2095

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 394.45K
$ 394.45K$ 394.45K

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

48.00M
48.00M 48.00M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

40.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Engines of Fury הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 394.45K. ההיצע במחזור של FURY הוא 48.00M, עם היצע כולל של 120000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.

Engines of Fury (FURY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Engines of Furyהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0014298-5.96%
30 ימים$ -0.00104-4.41%
60 ימים$ -0.00464-17.07%
90 ימים$ -0.00125-5.26%
Engines of Fury שינוי מחיר היום

היום,FURY רשם שינוי של $ -0.0014298 (-5.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Engines of Fury שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00104 (-4.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Engines of Fury שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FURY ראה שינוי של $ -0.00464 (-17.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Engines of Fury שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00125 (-5.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Engines of Fury (FURY)?

בדוק את Engines of Fury עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEngines of Fury (FURY)

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Engines of Furyההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFURY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Engines of Furyאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEngines of Fury לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Engines of Furyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Engines of Fury (FURY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Engines of Fury (FURY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Engines of Fury.

בדוק את Engines of Fury תחזית המחיר עכשיו‏!

Engines of Fury (FURY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Engines of Fury (FURY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FURY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Engines of Fury (FURY)

מחפש איך לקנותEngines of Fury? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Engines of Furyב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FURY למטבעות מקומיים

Engines of Fury מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Engines of Fury, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEngines of Fury הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Engines of Fury

כמה שווה Engines of Fury (FURY) היום?
החי FURYהמחיר ב USD הוא 0.02255 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FURY ל USD?
המחיר הנוכחי של FURY ל USD הוא $ 0.02255. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Engines of Fury?
שווי השוק של FURY הוא $ 1.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FURY?
ההיצע במחזור של FURY הוא 48.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FURY?
‏‏FURY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9501155181044358 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FURY?
FURY ‏‏רשם מחירATL של 0.018124355853822608 USD.
מהו נפח המסחר של FURY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FURY הוא $ 394.45K USD.
האם FURY יעלה השנה?
FURY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FURY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

