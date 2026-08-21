קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sport.Fun, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Sport.Fun, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FUN

FUN מידע על מחיר

מה זה FUN

FUN מסמך לבן

FUN אתר רשמי

FUN טוקניומיקה

FUN תחזית מחיר

FUN היסטוריה

FUN מדריך קנייה

FUNממיר מטבעות לפיאט

FUN ספוט

FUN חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Sport.Fun (FUN) ניתוח טכני היום

Sport.Fun (FUN) ניתוח טכני היום

דף Sport.Fun הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FUN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Sport.Fun למטה.

Sport.Fun (FUN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02549--+21.49%+15.44%-51.62%
למידע נוסף על Sport.Fun מחיר

Sport.Fun זרימת הון

זרימת נטו פנימהFUNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.03
2026-08-20$0.00 M0.03
2026-08-19$0.01 M0.02
2026-08-18$0.00 M0.02
2026-08-17$0.02 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Sport.Fun

סחור ב Sport.Fun (FUN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Sport.Fun מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFUN
$0.02549
$0.02549$0.02549
+0.03%
2.36M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FUN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FUN
FUN
USD
USD

1 FUN = 0.02549 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.