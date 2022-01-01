FU Coin (FUCOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FU Coin (FUCOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FU Coin (FUCOIN) מידע WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. אתר רשמי: https://www.fucoin.io מסמך לבן: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 קנה FUCOINעכשיו!

FU Coin (FUCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FU Coin (FUCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 834.53K $ 834.53K $ 834.53K ההיצע הכולל: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T אספקה במחזור: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (שווי מדולל מלא): $ 42.90M $ 42.90M $ 42.90M שיא כל הזמנים: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 שפל כל הזמנים: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 מחיר נוכחי: $ 0.00000429 $ 0.00000429 $ 0.00000429 למידע נוסף על FU Coin (FUCOIN) מחיר

FU Coin (FUCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FU Coin (FUCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FUCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FUCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FUCOINטוקניומיקה, חקרו אתFUCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FUCOIN מעוניין להוסיף את FU Coin (FUCOIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FUCOIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FUCOIN ב-MEXC עכשיו!

FU Coin (FUCOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FUCOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FUCOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

FUCOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FUCOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FUCOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FUCOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!