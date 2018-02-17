Fusion (FSN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00384. במהלך 24 השעות האחרונות, FSN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003802 לבין שיא של $ 0.004009, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FSNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.600199699401855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004107172911344994.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FSN השתנה ב -1.57% במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Fusion (FSN) מידע שוק
No.2012
$ 300.42K
$ 300.42K
$ 56.56K
$ 56.56K
$ 300.42K
$ 300.42K
78.23M
78.23M
78,234,755.51372573
78,234,755.51372573
2018-02-17 00:00:00
FSN
שווי השוק הנוכחי של Fusion הוא $ 300.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.56K. ההיצע במחזור של FSN הוא 78.23M, עם היצע כולל של 78234755.51372573. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 300.42K.
Fusion (FSN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fusionהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00015597
-3.91%
30 ימים
$ -0.000972
-20.20%
60 ימים
$ -0.01288
-77.04%
90 ימים
$ -0.01379
-78.22%
Fusion שינוי מחיר היום
היום,FSN רשם שינוי של $ -0.00015597 (-3.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Fusion שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000972 (-20.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Fusion שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FSN ראה שינוי של $ -0.01288 (-77.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Fusion שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01379 (-78.22%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fusion (FSN)?
Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program.
