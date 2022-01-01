Based Froc (FROC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Based Froc (FROC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Based Froc (FROC) מידע Coinbase introduced a meme test coin אתר רשמי: https://basedfroc.com/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca קנה FROCעכשיו!

Based Froc (FROC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Based Froc (FROC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 988.00K $ 988.00K $ 988.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0003629 $ 0.0003629 $ 0.0003629 שפל כל הזמנים: $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 $ 0.000006189755696423 מחיר נוכחי: $ 0.00000988 $ 0.00000988 $ 0.00000988 למידע נוסף על Based Froc (FROC) מחיר

Based Froc (FROC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Based Froc (FROC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FROC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FROCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FROCטוקניומיקה, חקרו אתFROCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Based Froc (FROC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FROCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FROC עכשיו את היסטוריית המחירים!

