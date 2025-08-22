עוד על FROC

Based Froc סֵמֶל

Based Froc מְחִיר(FROC)

1 FROC ל USDמחיר חי:

$0.000011261
$0.000011261$0.000011261
-10.08%1D
USD
Based Froc (FROC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:53 (UTC+8)

Based Froc (FROC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000011246
$ 0.000011246$ 0.000011246
24 שעות נמוך
$ 0.00001267
$ 0.00001267$ 0.00001267
גבוה 24 שעות

$ 0.000011246
$ 0.000011246$ 0.000011246

$ 0.00001267
$ 0.00001267$ 0.00001267

$ 0.000329366881092608
$ 0.000329366881092608$ 0.000329366881092608

$ 0.000006189755696423
$ 0.000006189755696423$ 0.000006189755696423

-3.95%

-10.08%

-11.25%

-11.25%

Based Froc (FROC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000011261. במהלך 24 השעות האחרונות, FROC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000011246 לבין שיא של $ 0.00001267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000329366881092608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000006189755696423.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROC השתנה ב -3.95% במהלך השעה האחרונה, -10.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Froc (FROC) מידע שוק

No.3417

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.57K
$ 58.57K$ 58.57K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Based Froc הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.57K. ההיצע במחזור של FROC הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.

Based Froc (FROC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Based Frocהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000126235-10.08%
30 ימים$ -0.000002301-16.97%
60 ימים$ -0.00000521-31.64%
90 ימים$ -0.000012435-52.48%
Based Froc שינוי מחיר היום

היום,FROC רשם שינוי של $ -0.00000126235 (-10.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Based Froc שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000002301 (-16.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Based Froc שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FROC ראה שינוי של $ -0.00000521 (-31.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Based Froc שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000012435 (-52.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Based Froc (FROC)?

בדוק את Based Froc עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBased Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Based Frocההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFROC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Based Frocאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBased Froc לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Based Frocתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Froc (FROC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Froc (FROC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Froc.

בדוק את Based Froc תחזית המחיר עכשיו‏!

Based Froc (FROC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Froc (FROC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Based Froc (FROC)

מחפש איך לקנותBased Froc? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Based Frocב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FROC למטבעות מקומיים

1 Based Froc(FROC) ל VND
0.296333215
1 Based Froc(FROC) ל AUD
A$0.00001734194
1 Based Froc(FROC) ל GBP
0.00000833314
1 Based Froc(FROC) ל EUR
0.00000957185
1 Based Froc(FROC) ל USD
$0.000011261
1 Based Froc(FROC) ל MYR
RM0.0000472962
1 Based Froc(FROC) ל TRY
0.00046158839
1 Based Froc(FROC) ל JPY
¥0.001655367
1 Based Froc(FROC) ל ARS
ARS$0.014875781
1 Based Froc(FROC) ל RUB
0.00090752399
1 Based Froc(FROC) ל INR
0.00098590055
1 Based Froc(FROC) ל IDR
Rp0.18460652784
1 Based Froc(FROC) ל KRW
0.01561855656
1 Based Froc(FROC) ל PHP
0.00063883653
1 Based Froc(FROC) ל EGP
￡E.0.00054593328
1 Based Froc(FROC) ל BRL
R$0.00006125984
1 Based Froc(FROC) ל CAD
C$0.00001554018
1 Based Froc(FROC) ל BDT
0.00135740094
1 Based Froc(FROC) ל NGN
0.01719228131
1 Based Froc(FROC) ל COP
$0.045044
1 Based Froc(FROC) ל ZAR
R.0.00019740533
1 Based Froc(FROC) ל UAH
0.00046125056
1 Based Froc(FROC) ל VES
Bs0.00157654
1 Based Froc(FROC) ל CLP
$0.010799299
1 Based Froc(FROC) ל PKR
Rs0.00316670581
1 Based Froc(FROC) ל KZT
0.00599941036
1 Based Froc(FROC) ל THB
฿0.00036530684
1 Based Froc(FROC) ל TWD
NT$0.00034289745
1 Based Froc(FROC) ל AED
د.إ0.00004132787
1 Based Froc(FROC) ל CHF
Fr0.0000090088
1 Based Froc(FROC) ל HKD
HK$0.0000878358
1 Based Froc(FROC) ל AMD
֏0.00426386504
1 Based Froc(FROC) ל MAD
.د.م0.00010101117
1 Based Froc(FROC) ל MXN
$0.00020990504
1 Based Froc(FROC) ל SAR
ريال0.00004222875
1 Based Froc(FROC) ל PLN
0.00004099004
1 Based Froc(FROC) ל RON
лв0.00004864752
1 Based Froc(FROC) ל SEK
kr0.00010720472
1 Based Froc(FROC) ל BGN
лв0.00001880587
1 Based Froc(FROC) ל HUF
Ft0.00382502387
1 Based Froc(FROC) ל CZK
0.00023625578
1 Based Froc(FROC) ל KWD
د.ك0.000003434605
1 Based Froc(FROC) ל ILS
0.00003806218
1 Based Froc(FROC) ל AOA
Kz0.01026518977
1 Based Froc(FROC) ל BHD
.د.ب0.000004245397
1 Based Froc(FROC) ל BMD
$0.000011261
1 Based Froc(FROC) ל DKK
kr0.00007184518
1 Based Froc(FROC) ל HNL
L0.00029199773
1 Based Froc(FROC) ל MUR
0.00051395204
1 Based Froc(FROC) ל NAD
$0.00019684228
1 Based Froc(FROC) ל NOK
kr0.0001137361
1 Based Froc(FROC) ל NZD
$0.0000191437
1 Based Froc(FROC) ל PAB
B/.0.000011261
1 Based Froc(FROC) ל PGK
K0.00004707098
1 Based Froc(FROC) ל QAR
ر.ق0.00004065221
1 Based Froc(FROC) ל RSD
дин.0.00112767654

Based Froc מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Based Froc, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBased Froc הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Based Froc

כמה שווה Based Froc (FROC) היום?
החי FROCהמחיר ב USD הוא 0.000011261 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROC ל USD?
המחיר הנוכחי של FROC ל USD הוא $ 0.000011261. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Froc?
שווי השוק של FROC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROC?
ההיצע במחזור של FROC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROC?
‏‏FROC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000329366881092608 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROC?
FROC ‏‏רשם מחירATL של 0.000006189755696423 USD.
מהו נפח המסחר של FROC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROC הוא $ 58.57K USD.
האם FROC יעלה השנה?
FROC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:49:53 (UTC+8)

Based Froc (FROC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

