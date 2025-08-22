Based Froc (FROC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000011261. במהלך 24 השעות האחרונות, FROC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000011246 לבין שיא של $ 0.00001267, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000329366881092608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000006189755696423.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROC השתנה ב -3.95% במהלך השעה האחרונה, -10.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Based Froc (FROC) מידע שוק
No.3417
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 58.57K
$ 58.57K$ 58.57K
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
0.00%
BASE
שווי השוק הנוכחי של Based Froc הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.57K. ההיצע במחזור של FROC הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.13M.
Based Froc (FROC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Based Frocהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000126235
-10.08%
30 ימים
$ -0.000002301
-16.97%
60 ימים
$ -0.00000521
-31.64%
90 ימים
$ -0.000012435
-52.48%
Based Froc שינוי מחיר היום
היום,FROC רשם שינוי של $ -0.00000126235 (-10.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Based Froc שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000002301 (-16.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Based Froc שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FROC ראה שינוי של $ -0.00000521 (-31.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Based Froc שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000012435 (-52.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Based Frocתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Based Froc (FROC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Froc (FROC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Froc.
הבנת הטוקנומיקה של Based Froc (FROC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
