Freya (FREYA) מידע FREYA is the utility token, operational currency & AI agent of the AI-driven Roguelike RPG Freya: The Starfall, backed by Immutable and crafted by industry veterans behind titles like League of Legends and Diablo. Leading the AI Gaming track, FREYA powers a living, evolving game world. אתר רשמי: https://linktr.ee/Freya_Starfall מסמך לבן: https://starfall-handbook.rosentica.jp/usdfreya-whitepaper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AWs2J3buZeyvvSE5pyoFVJQUNKa36g8sbouskt6W9fre קנה FREYAעכשיו!

Freya (FREYA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Freya (FREYA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 555.50M $ 555.50M $ 555.50M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M שיא כל הזמנים: $ 0.0144 $ 0.0144 $ 0.0144 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.009733 $ 0.009733 $ 0.009733 למידע נוסף על Freya (FREYA) מחיר

Freya (FREYA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Freya (FREYA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FREYA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FREYAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FREYAטוקניומיקה, חקרו אתFREYAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FREYA מעוניין להוסיף את Freya (FREYA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FREYA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FREYA ב-MEXC עכשיו!

Freya (FREYA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FREYAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FREYA עכשיו את היסטוריית המחירים!

FREYA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FREYA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FREYA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FREYAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

