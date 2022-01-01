FreeBnk (FRBK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FreeBnk (FRBK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FreeBnk (FRBK) מידע FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features. אתר רשמי: https://www.freebnk.io/ מסמך לבן: https://freebnk.gitbook.io/docs סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6d96c6c401423a23945c03bc8c42e7f82d24b9e0 קנה FRBKעכשיו!

FreeBnk (FRBK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FreeBnk (FRBK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 242.25M $ 242.25M $ 242.25M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 182.00K $ 182.00K $ 182.00K שיא כל הזמנים: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 שפל כל הזמנים: $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 $ 0.000084279869447438 מחיר נוכחי: $ 0.000364 $ 0.000364 $ 0.000364 למידע נוסף על FreeBnk (FRBK) מחיר

FreeBnk (FRBK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FreeBnk (FRBK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FRBK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FRBKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FRBKטוקניומיקה, חקרו אתFRBKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את FreeBnk (FRBK) לפורטפוליו שלך?

FreeBnk (FRBK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FRBKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FRBK עכשיו את היסטוריית המחירים!

FRBK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FRBK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FRBK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FRBKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

