FortuneHunters מחיר היום

מחיר FortuneHunters (FORTUNE) בזמן אמת היום הוא $ 0.000006691, עם שינוי של 4.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORTUNE ל USD הוא $ 0.000006691 לכל FORTUNE.

FortuneHunters כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FORTUNE. ב‑24 השעות האחרונות, FORTUNE סחר בין $ 0.000006123 (נמוך) ל $ 0.000009505 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FORTUNE נע ב +1.98% בשעה האחרונה ו -49.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.21K.

FortuneHunters (FORTUNE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 17.21K$ 17.21K $ 17.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.91K$ 66.91K $ 66.91K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של FortuneHunters הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.21K. ההיצע במחזור של FORTUNE הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.91K.