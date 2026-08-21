FORM (FORM) ניתוח טכני היום דף FORM הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FORM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FORM למטה. הירשם

FORM (FORM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2466 -- +12.09% +24.41% +9.40%

FORM אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של FORM במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 2 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2465 0.2465 R2 0.2465 0.2464 R1 0.2464 0.2464 PP 0.2464 0.2464 S1 0.2463 0.2463 S2 0.2463 0.2463 S3 0.2462 0.2463

FORM אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.52M $1.99 M $2.51 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.06M קניות פעילות ל-3 ימים $0.29 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.35 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $0.54 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.60 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. FORM זרימת הון זרימת נטו פנימה FORMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 0.24 2026-08-20 -$0.10 M 0.24 2026-08-19 -$0.03 M 0.21 2026-08-18 -$0.03 M 0.21 2026-08-17 -$0.04 M 0.21 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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