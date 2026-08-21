Forest Protocol (FOREST) ניתוח טכני היום דף Forest Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FOREST מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Forest Protocol למטה. הירשם

Forest Protocol (FOREST) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0225 -- +15.74% -3.23% -73.35%

Forest Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה FORESTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.02 2026-08-20 $0.00 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 $0.00 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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