Ford Motor (Ondo) (FON) ניתוח טכני היום דף Ford Motor (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ford Motor (Ondo) למטה. הירשם

Ford Motor (Ondo) (FON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Ford Motor (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה FONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.