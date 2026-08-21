Folks Finance (FOLKS) ניתוח טכני היום דף Folks Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FOLKS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Folks Finance למטה. הירשם

Folks Finance (FOLKS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.8279 -- +0.20% -12.38% +28.58%

Folks Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Folks Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.847 1.846 R2 1.846 1.8452 R1 1.845 1.8447 PP 1.844 1.844 S1 1.843 1.8432 S2 1.842 1.8427 S3 1.841 1.842

Folks Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.18M $1.36 M $1.53 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.25 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.23 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $1.08 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.04 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Folks Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה FOLKSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.82 2026-08-20 $0.00 M 1.80 2026-08-19 $0.00 M 1.83 2026-08-18 $0.00 M 1.84 2026-08-17 $0.00 M 1.81 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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