קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Folks Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Folks Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FOLKS

FOLKS מידע על מחיר

מה זה FOLKS

FOLKS מסמך לבן

FOLKS אתר רשמי

FOLKS טוקניומיקה

FOLKS תחזית מחיר

FOLKS היסטוריה

FOLKS מדריך קנייה

FOLKSממיר מטבעות לפיאט

FOLKS ספוט

FOLKS חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Folks Finance (FOLKS) ניתוח טכני היום

Folks Finance (FOLKS) ניתוח טכני היום

דף Folks Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FOLKS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Folks Finance למטה.

Folks Finance (FOLKS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.8279--+0.20%-12.38%+28.58%
למידע נוסף על Folks Finance מחיר

Folks Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Folks Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.847
1.846
R2
1.846
1.8452
R1
1.845
1.8447
PP
1.844
1.844
S1
1.843
1.8432
S2
1.842
1.8427
S3
1.841
1.842

Folks Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.18M
$1.36 M
$1.53 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.25 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.23 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.08 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.04 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Folks Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהFOLKSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M1.82
2026-08-20$0.00 M1.80
2026-08-19$0.00 M1.83
2026-08-18$0.00 M1.84
2026-08-17$0.00 M1.81

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Folks Finance

סחור ב Folks Finance (FOLKS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Folks Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFOLKS
$1.828
$1.828$1.828
+1.61%
60.82K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FOLKS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FOLKS
FOLKS
USD
USD

1 FOLKS = 1.8279 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.