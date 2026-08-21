קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Fogo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Fogo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FOGO

FOGO מידע על מחיר

מה זה FOGO

FOGO מסמך לבן

FOGO אתר רשמי

FOGO טוקניומיקה

FOGO תחזית מחיר

FOGO היסטוריה

FOGO מדריך קנייה

FOGOממיר מטבעות לפיאט

FOGO ספוט

FOGO חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Fogo (FOGO) ניתוח טכני היום

Fogo (FOGO) ניתוח טכני היום

דף Fogo הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FOGO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Fogo למטה.

Fogo (FOGO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.009027--+4.05%-2.02%-43.34%
למידע נוסף על Fogo מחיר

Fogo אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Fogo במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 1
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.009028
0.009027
R2
0.009027
0.009026
R1
0.009026
0.009026
PP
0.009025
0.009025
S1
0.009024
0.009024
S2
0.009023
0.009024
S3
0.009022
0.009023

Fogo אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.42M
$2.80 M
$3.21 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Fogo זרימת הון

זרימת נטו פנימהFOGOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.01
2026-08-20$0.09 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18-$0.01 M0.01
2026-08-17-$0.04 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Fogo

סחור ב Fogo (FOGO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Fogo מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFOGO
$0.009027
$0.009027$0.009027
+2.40%
7.31M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FOGO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FOGO
FOGO
USD
USD

1 FOGO = 0.009027 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.