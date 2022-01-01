FNCY (FNCY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FNCY (FNCY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FNCY (FNCY) מידע FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. אתר רשמי: https://fncy.world סייר בלוקים: https://fncyscan.fncy.world קנה FNCYעכשיו!

FNCY (FNCY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FNCY (FNCY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M ההיצע הכולל: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B אספקה במחזור: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.73M $ 5.73M $ 5.73M שיא כל הזמנים: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 שפל כל הזמנים: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 מחיר נוכחי: $ 0.002865 $ 0.002865 $ 0.002865 למידע נוסף על FNCY (FNCY) מחיר

FNCY (FNCY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FNCY (FNCY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FNCY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FNCYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FNCYטוקניומיקה, חקרו אתFNCYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FNCY מעוניין להוסיף את FNCY (FNCY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FNCY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FNCY ב-MEXC עכשיו!

FNCY (FNCY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FNCYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FNCY עכשיו את היסטוריית המחירים!

FNCY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FNCY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FNCY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FNCYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

