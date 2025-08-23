עוד על FMXEN

XEN Crypto סֵמֶל

XEN Crypto מְחִיר(FMXEN)

1 FMXEN ל USDמחיר חי:

XEN Crypto (FMXEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:28:02 (UTC+8)

XEN Crypto (FMXEN) מידע על מחיר (USD)

XEN Crypto (FMXEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000000008347. במהלך 24 השעות האחרונות, FMXEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000000008044 לבין שיא של $ 0.000000000009873, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FMXENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FMXEN השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -14.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XEN Crypto (FMXEN) מידע שוק

FTM

שווי השוק הנוכחי של XEN Crypto הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.14K. ההיצע במחזור של FMXEN הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

XEN Crypto (FMXEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XEN Cryptoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000000144995-14.79%
30 ימים$ -0.000000000003605-30.17%
60 ימים$ -0.000000000005503-39.74%
90 ימים$ -0.000000000006803-44.91%
XEN Crypto שינוי מחיר היום

היום,FMXEN רשם שינוי של $ -0.00000000000144995 (-14.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XEN Crypto שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000003605 (-30.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XEN Crypto שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FMXEN ראה שינוי של $ -0.000000000005503 (-39.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XEN Crypto שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000000000006803 (-44.91%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XEN Crypto (FMXEN)?

בדוק את XEN Crypto עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXEN Crypto (FMXEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange

XEN Crypto זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XEN Cryptoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFMXEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XEN Cryptoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXEN Crypto לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XEN Cryptoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XEN Crypto (FMXEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XEN Crypto (FMXEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XEN Crypto.

בדוק את XEN Crypto תחזית המחיר עכשיו‏!

XEN Crypto (FMXEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XEN Crypto (FMXEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FMXEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XEN Crypto (FMXEN)

מחפש איך לקנותXEN Crypto? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XEN Cryptoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FMXEN למטבעות מקומיים

1 XEN Crypto(FMXEN) ל VND
0.000000219651305
1 XEN Crypto(FMXEN) ל AUD
A$0.00000000001277091
1 XEN Crypto(FMXEN) ל GBP
0.00000000000617678
1 XEN Crypto(FMXEN) ל EUR
0.00000000000709495
1 XEN Crypto(FMXEN) ל USD
$0.000000000008347
1 XEN Crypto(FMXEN) ל MYR
RM0.0000000000350574
1 XEN Crypto(FMXEN) ל TRY
0.000000000342227
1 XEN Crypto(FMXEN) ל JPY
¥0.000000001227009
1 XEN Crypto(FMXEN) ל ARS
ARS$0.0000000110556015
1 XEN Crypto(FMXEN) ל RUB
0.00000000067485495
1 XEN Crypto(FMXEN) ל INR
0.00000000073077985
1 XEN Crypto(FMXEN) ל IDR
Rp0.00000013462901341
1 XEN Crypto(FMXEN) ל KRW
0.00000001159298136
1 XEN Crypto(FMXEN) ל PHP
0.00000000047285755
1 XEN Crypto(FMXEN) ל EGP
￡E.0.0000000004048295
1 XEN Crypto(FMXEN) ל BRL
R$0.00000000004524074
1 XEN Crypto(FMXEN) ל CAD
C$0.00000000001151886
1 XEN Crypto(FMXEN) ל BDT
0.00000000101549602
1 XEN Crypto(FMXEN) ל NGN
0.00000001276298035
1 XEN Crypto(FMXEN) ל COP
$0.000000033388
1 XEN Crypto(FMXEN) ל ZAR
R.0.00000000014665679
1 XEN Crypto(FMXEN) ל UAH
0.00000000034598315
1 XEN Crypto(FMXEN) ל VES
Bs0.00000000116858
1 XEN Crypto(FMXEN) ל CLP
$0.00000000801312
1 XEN Crypto(FMXEN) ל PKR
Rs0.00000000236654144
1 XEN Crypto(FMXEN) ל KZT
0.00000000446597888
1 XEN Crypto(FMXEN) ל THB
฿0.00000000027077668
1 XEN Crypto(FMXEN) ל TWD
NT$0.00000000025441656
1 XEN Crypto(FMXEN) ל AED
د.إ0.00000000003063349
1 XEN Crypto(FMXEN) ל CHF
Fr0.0000000000066776
1 XEN Crypto(FMXEN) ל HKD
HK$0.00000000006519007
1 XEN Crypto(FMXEN) ל AMD
֏0.00000000319556548
1 XEN Crypto(FMXEN) ל MAD
.د.م0.000000000075123
1 XEN Crypto(FMXEN) ל MXN
$0.00000000015542114
1 XEN Crypto(FMXEN) ל SAR
ريال0.00000000003130125
1 XEN Crypto(FMXEN) ל PLN
0.00000000003038308
1 XEN Crypto(FMXEN) ל RON
лв0.00000000003597557
1 XEN Crypto(FMXEN) ל SEK
kr0.00000000007937997
1 XEN Crypto(FMXEN) ל BGN
лв0.00000000001393949
1 XEN Crypto(FMXEN) ל HUF
Ft0.00000000283614366
1 XEN Crypto(FMXEN) ל CZK
0.00000000017503659
1 XEN Crypto(FMXEN) ל KWD
د.ك0.000000000002545835
1 XEN Crypto(FMXEN) ל ILS
0.00000000002812939
1 XEN Crypto(FMXEN) ל AOA
Kz0.00000000760887479
1 XEN Crypto(FMXEN) ל BHD
.د.ب0.000000000003146819
1 XEN Crypto(FMXEN) ל BMD
$0.000000000008347
1 XEN Crypto(FMXEN) ל DKK
kr0.00000000005317039
1 XEN Crypto(FMXEN) ל HNL
L0.00000000021852446
1 XEN Crypto(FMXEN) ל MUR
0.00000000038095708
1 XEN Crypto(FMXEN) ל NAD
$0.00000000014632291
1 XEN Crypto(FMXEN) ל NOK
kr0.00000000008422123
1 XEN Crypto(FMXEN) ל NZD
$0.0000000000141899
1 XEN Crypto(FMXEN) ל PAB
B/.0.000000000008347
1 XEN Crypto(FMXEN) ל PGK
K0.00000000003522434
1 XEN Crypto(FMXEN) ל QAR
ر.ق0.00000000003029961
1 XEN Crypto(FMXEN) ל RSD
дин.0.00000000083536776

XEN Crypto מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XEN Crypto, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXEN Crypto הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XEN Crypto

כמה שווה XEN Crypto (FMXEN) היום?
החי FMXENהמחיר ב USD הוא 0.000000000008347 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FMXEN ל USD?
המחיר הנוכחי של FMXEN ל USD הוא $ 0.000000000008347. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XEN Crypto?
שווי השוק של FMXEN הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FMXEN?
ההיצע במחזור של FMXEN הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FMXEN?
‏‏FMXEN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FMXEN?
FMXEN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של FMXEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FMXEN הוא $ 56.14K USD.
האם FMXEN יעלה השנה?
FMXEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FMXEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:28:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

