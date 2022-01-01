Sunflower Land (FLOWER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Sunflower Land (FLOWER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Sunflower Land (FLOWER) מידע Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles. אתר רשמי: https://sunflower-land.com מסמך לבן: https://docs.sunflower-land.com/getting-started/usdflower-erc20 סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x3E12b9d6A4D12cd9b4a6d613872d0Eb32f68b380 קנה FLOWERעכשיו!

Sunflower Land (FLOWER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sunflower Land (FLOWER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M שיא כל הזמנים: $ 0.1735 $ 0.1735 $ 0.1735 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989 למידע נוסף על Sunflower Land (FLOWER) מחיר

Sunflower Land (FLOWER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Sunflower Land (FLOWER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FLOWER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FLOWERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FLOWERטוקניומיקה, חקרו אתFLOWERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FLOWER מעוניין להוסיף את Sunflower Land (FLOWER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FLOWER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FLOWER ב-MEXC עכשיו!

Sunflower Land (FLOWER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FLOWERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FLOWER עכשיו את היסטוריית המחירים!

FLOWER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FLOWER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FLOWER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FLOWERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!