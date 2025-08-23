עוד על FLOWER

Sunflower Land סֵמֶל

Sunflower Land מְחִיר(FLOWER)

1 FLOWER ל USDמחיר חי:

$0.1031
+0.19%1D
USD
Sunflower Land (FLOWER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:55 (UTC+8)

Sunflower Land (FLOWER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0997
24 שעות נמוך
$ 0.1034
גבוה 24 שעות

$ 0.0997
$ 0.1034
--
--
0.00%

+0.19%

+5.53%

+5.53%

Sunflower Land (FLOWER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.103. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOWER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0997 לבין שיא של $ 0.1034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOWERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOWER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sunflower Land (FLOWER) מידע שוק

--
$ 55.12K
$ 2.11M
--
20,450,009
BASE

שווי השוק הנוכחי של Sunflower Land הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.12K. ההיצע במחזור של FLOWER הוא --, עם היצע כולל של 20450009. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.11M.

Sunflower Land (FLOWER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sunflower Landהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000196+0.19%
30 ימים$ +0.015+17.04%
60 ימים$ -0.0065-5.94%
90 ימים$ +0.023+28.75%
Sunflower Land שינוי מחיר היום

היום,FLOWER רשם שינוי של $ +0.000196 (+0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sunflower Land שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.015 (+17.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sunflower Land שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLOWER ראה שינוי של $ -0.0065 (-5.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sunflower Land שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.023 (+28.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sunflower Land (FLOWER)?

בדוק את Sunflower Land עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSunflower Land (FLOWER)

Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles.

Sunflower Land זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sunflower Landההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLOWER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sunflower Landאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSunflower Land לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sunflower Landתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sunflower Land (FLOWER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sunflower Land (FLOWER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sunflower Land.

בדוק את Sunflower Land תחזית המחיר עכשיו‏!

Sunflower Land (FLOWER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sunflower Land (FLOWER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLOWER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sunflower Land (FLOWER)

מחפש איך לקנותSunflower Land? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sunflower Landב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FLOWER למטבעות מקומיים

1 Sunflower Land(FLOWER) ל VND
2,710.445
1 Sunflower Land(FLOWER) ל AUD
A$0.15759
1 Sunflower Land(FLOWER) ל GBP
0.07622
1 Sunflower Land(FLOWER) ל EUR
0.08755
1 Sunflower Land(FLOWER) ל USD
$0.103
1 Sunflower Land(FLOWER) ל MYR
RM0.4326
1 Sunflower Land(FLOWER) ל TRY
4.223
1 Sunflower Land(FLOWER) ל JPY
¥15.141
1 Sunflower Land(FLOWER) ל ARS
ARS$136.4235
1 Sunflower Land(FLOWER) ל RUB
8.32755
1 Sunflower Land(FLOWER) ל INR
9.01765
1 Sunflower Land(FLOWER) ל IDR
Rp1,661.29009
1 Sunflower Land(FLOWER) ל KRW
143.05464
1 Sunflower Land(FLOWER) ל PHP
5.83495
1 Sunflower Land(FLOWER) ל EGP
￡E.4.9955
1 Sunflower Land(FLOWER) ל BRL
R$0.55826
1 Sunflower Land(FLOWER) ל CAD
C$0.14214
1 Sunflower Land(FLOWER) ל BDT
12.53098
1 Sunflower Land(FLOWER) ל NGN
157.49215
1 Sunflower Land(FLOWER) ל COP
$412
1 Sunflower Land(FLOWER) ל ZAR
R.1.80971
1 Sunflower Land(FLOWER) ל UAH
4.26935
1 Sunflower Land(FLOWER) ל VES
Bs14.42
1 Sunflower Land(FLOWER) ל CLP
$98.88
1 Sunflower Land(FLOWER) ל PKR
Rs29.20256
1 Sunflower Land(FLOWER) ל KZT
55.10912
1 Sunflower Land(FLOWER) ל THB
฿3.34132
1 Sunflower Land(FLOWER) ל TWD
NT$3.13944
1 Sunflower Land(FLOWER) ל AED
د.إ0.37801
1 Sunflower Land(FLOWER) ל CHF
Fr0.0824
1 Sunflower Land(FLOWER) ל HKD
HK$0.80443
1 Sunflower Land(FLOWER) ל AMD
֏39.43252
1 Sunflower Land(FLOWER) ל MAD
.د.م0.927
1 Sunflower Land(FLOWER) ל MXN
$1.91786
1 Sunflower Land(FLOWER) ל SAR
ريال0.38625
1 Sunflower Land(FLOWER) ל PLN
0.37492
1 Sunflower Land(FLOWER) ל RON
лв0.44393
1 Sunflower Land(FLOWER) ל SEK
kr0.97953
1 Sunflower Land(FLOWER) ל BGN
лв0.17201
1 Sunflower Land(FLOWER) ל HUF
Ft34.99734
1 Sunflower Land(FLOWER) ל CZK
2.15991
1 Sunflower Land(FLOWER) ל KWD
د.ك0.031415
1 Sunflower Land(FLOWER) ל ILS
0.34711
1 Sunflower Land(FLOWER) ל AOA
Kz93.89171
1 Sunflower Land(FLOWER) ל BHD
.د.ب0.038831
1 Sunflower Land(FLOWER) ל BMD
$0.103
1 Sunflower Land(FLOWER) ל DKK
kr0.65611
1 Sunflower Land(FLOWER) ל HNL
L2.69654
1 Sunflower Land(FLOWER) ל MUR
4.70092
1 Sunflower Land(FLOWER) ל NAD
$1.80559
1 Sunflower Land(FLOWER) ל NOK
kr1.03927
1 Sunflower Land(FLOWER) ל NZD
$0.1751
1 Sunflower Land(FLOWER) ל PAB
B/.0.103
1 Sunflower Land(FLOWER) ל PGK
K0.43466
1 Sunflower Land(FLOWER) ל QAR
ر.ق0.37389
1 Sunflower Land(FLOWER) ל RSD
дин.10.30824

Sunflower Land מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sunflower Land, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSunflower Land הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sunflower Land

כמה שווה Sunflower Land (FLOWER) היום?
החי FLOWERהמחיר ב USD הוא 0.103 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLOWER ל USD?
המחיר הנוכחי של FLOWER ל USD הוא $ 0.103. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sunflower Land?
שווי השוק של FLOWER הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLOWER?
ההיצע במחזור של FLOWER הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLOWER?
‏‏FLOWER השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLOWER?
FLOWER ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של FLOWER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLOWER הוא $ 55.12K USD.
האם FLOWER יעלה השנה?
FLOWER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLOWER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:27:55 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

