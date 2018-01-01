OmniFlix Network (FLIX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OmniFlix Network (FLIX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OmniFlix Network (FLIX) מידע OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. אתר רשמי: https://omniflix.network/ סייר בלוקים: https://mintscan.io/omniflix קנה FLIXעכשיו!

OmniFlix Network (FLIX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OmniFlix Network (FLIX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M ההיצע הכולל: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M אספקה במחזור: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M שיא כל הזמנים: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 שפל כל הזמנים: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 מחיר נוכחי: $ 0.01379 $ 0.01379 $ 0.01379 למידע נוסף על OmniFlix Network (FLIX) מחיר

OmniFlix Network (FLIX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OmniFlix Network (FLIX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FLIX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FLIXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FLIXטוקניומיקה, חקרו אתFLIXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

OmniFlix Network (FLIX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FLIXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FLIX עכשיו את היסטוריית המחירים!

