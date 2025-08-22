עוד על FLIX

OmniFlix Network סֵמֶל

OmniFlix Network מְחִיר(FLIX)

1 FLIX ל USDמחיר חי:

$0.01464
$0.01464$0.01464
+4.49%1D
USD
OmniFlix Network (FLIX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:16:00 (UTC+8)

OmniFlix Network (FLIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01396
$ 0.01396$ 0.01396
24 שעות נמוך
$ 0.01521
$ 0.01521$ 0.01521
גבוה 24 שעות

$ 0.01396
$ 0.01396$ 0.01396

$ 0.01521
$ 0.01521$ 0.01521

$ 0.49346043293993547
$ 0.49346043293993547$ 0.49346043293993547

$ 0.008802316467692745
$ 0.008802316467692745$ 0.008802316467692745

-0.14%

+4.49%

+5.32%

+5.32%

OmniFlix Network (FLIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01464. במהלך 24 השעות האחרונות, FLIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01396 לבין שיא של $ 0.01521, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.49346043293993547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008802316467692745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLIX השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +4.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OmniFlix Network (FLIX) מידע שוק

No.1566

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

$ 131.37K
$ 131.37K$ 131.37K

$ 14.64M
$ 14.64M$ 14.64M

250.76M
250.76M 250.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

357,242,302
357,242,302 357,242,302

25.07%

OMNIFLIX

שווי השוק הנוכחי של OmniFlix Network הוא $ 3.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.37K. ההיצע במחזור של FLIX הוא 250.76M, עם היצע כולל של 357242302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.64M.

OmniFlix Network (FLIX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OmniFlix Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0006291+4.49%
30 ימים$ +0.00158+12.09%
60 ימים$ +0.00394+36.82%
90 ימים$ -0.00186-11.28%
OmniFlix Network שינוי מחיר היום

היום,FLIX רשם שינוי של $ +0.0006291 (+4.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OmniFlix Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00158 (+12.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OmniFlix Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLIX ראה שינוי של $ +0.00394 (+36.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OmniFlix Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00186 (-11.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OmniFlix Network (FLIX)?

בדוק את OmniFlix Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

OmniFlix Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OmniFlix Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OmniFlix Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOmniFlix Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OmniFlix Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OmniFlix Network (FLIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OmniFlix Network (FLIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OmniFlix Network.

בדוק את OmniFlix Network תחזית המחיר עכשיו‏!

OmniFlix Network (FLIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OmniFlix Network (FLIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OmniFlix Network (FLIX)

מחפש איך לקנותOmniFlix Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OmniFlix Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FLIX למטבעות מקומיים

OmniFlix Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OmniFlix Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOmniFlix Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OmniFlix Network

כמה שווה OmniFlix Network (FLIX) היום?
החי FLIXהמחיר ב USD הוא 0.01464 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLIX ל USD?
המחיר הנוכחי של FLIX ל USD הוא $ 0.01464. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OmniFlix Network?
שווי השוק של FLIX הוא $ 3.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLIX?
ההיצע במחזור של FLIX הוא 250.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLIX?
‏‏FLIX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.49346043293993547 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLIX?
FLIX ‏‏רשם מחירATL של 0.008802316467692745 USD.
מהו נפח המסחר של FLIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLIX הוא $ 131.37K USD.
האם FLIX יעלה השנה?
FLIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:16:00 (UTC+8)

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

