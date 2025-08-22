OmniFlix Network (FLIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01464. במהלך 24 השעות האחרונות, FLIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01396 לבין שיא של $ 0.01521, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.49346043293993547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008802316467692745.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLIX השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, +4.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
OmniFlix Network (FLIX) מידע שוק
No.1566
$ 3.67M
$ 131.37K
$ 14.64M
250.76M
1,000,000,000
357,242,302
25.07%
OMNIFLIX
שווי השוק הנוכחי של OmniFlix Network הוא $ 3.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 131.37K. ההיצע במחזור של FLIX הוא 250.76M, עם היצע כולל של 357242302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.64M.
OmniFlix Network (FLIX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של OmniFlix Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0006291
+4.49%
30 ימים
$ +0.00158
+12.09%
60 ימים
$ +0.00394
+36.82%
90 ימים
$ -0.00186
-11.28%
OmniFlix Network שינוי מחיר היום
היום,FLIX רשם שינוי של $ +0.0006291 (+4.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
OmniFlix Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00158 (+12.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
OmniFlix Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLIX ראה שינוי של $ +0.00394 (+36.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
OmniFlix Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00186 (-11.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OmniFlix Network (FLIX)?
OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.
OmniFlix Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה OmniFlix Network (FLIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OmniFlix Network (FLIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OmniFlix Network.
הבנת הטוקנומיקה של OmniFlix Network (FLIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
