FluidTokens סֵמֶל

FluidTokens מְחִיר(FLDT)

1 FLDT ל USDמחיר חי:

$0.22735
$0.22735$0.22735
-3.60%1D
USD
FluidTokens (FLDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:40:10 (UTC+8)

FluidTokens (FLDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.22237
$ 0.22237$ 0.22237
24 שעות נמוך
$ 0.24102
$ 0.24102$ 0.24102
גבוה 24 שעות

$ 0.22237
$ 0.22237$ 0.22237

$ 0.24102
$ 0.24102$ 0.24102

$ 0.5260375866403589
$ 0.5260375866403589$ 0.5260375866403589

$ 0.05527900164573878
$ 0.05527900164573878$ 0.05527900164573878

+1.79%

-3.59%

-2.08%

-2.08%

FluidTokens (FLDT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.22735. במהלך 24 השעות האחרונות, FLDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.22237 לבין שיא של $ 0.24102, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5260375866403589, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05527900164573878.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLDT השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, -3.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FluidTokens (FLDT) מידע שוק

No.7983

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.05K
$ 64.05K$ 64.05K

$ 22.74M
$ 22.74M$ 22.74M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ADA

שווי השוק הנוכחי של FluidTokens הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.05K. ההיצע במחזור של FLDT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.74M.

FluidTokens (FLDT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של FluidTokensהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0084902-3.59%
30 ימים$ +0.00591+2.66%
60 ימים$ +0.06624+41.11%
90 ימים$ +0.0202+9.75%
FluidTokens שינוי מחיר היום

היום,FLDT רשם שינוי של $ -0.0084902 (-3.59%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

FluidTokens שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00591 (+2.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

FluidTokens שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FLDT ראה שינוי של $ +0.06624 (+41.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

FluidTokens שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0202 (+9.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FluidTokens (FLDT)?

בדוק את FluidTokens עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFluidTokens (FLDT)

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

FluidTokens זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FluidTokensההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFLDT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FluidTokensאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFluidTokens לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

FluidTokensתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FluidTokens (FLDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FluidTokens (FLDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FluidTokens.

בדוק את FluidTokens תחזית המחיר עכשיו‏!

FluidTokens (FLDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FluidTokens (FLDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות FluidTokens (FLDT)

מחפש איך לקנותFluidTokens? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FluidTokensב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FLDT למטבעות מקומיים

FluidTokens מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של FluidTokens, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFluidTokens הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על FluidTokens

כמה שווה FluidTokens (FLDT) היום?
החי FLDTהמחיר ב USD הוא 0.22735 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLDT ל USD?
המחיר הנוכחי של FLDT ל USD הוא $ 0.22735. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FluidTokens?
שווי השוק של FLDT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLDT?
ההיצע במחזור של FLDT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLDT?
‏‏FLDT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5260375866403589 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLDT?
FLDT ‏‏רשם מחירATL של 0.05527900164573878 USD.
מהו נפח המסחר של FLDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLDT הוא $ 64.05K USD.
האם FLDT יעלה השנה?
FLDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
FluidTokens (FLDT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

