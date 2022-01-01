Flayer (FLAY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Flayer (FLAY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Flayer (FLAY) מידע FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance. אתר רשמי: https://docs.flayer.io/ מסמך לבן: https://www.flayer.io/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee קנה FLAYעכשיו!

Flayer (FLAY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Flayer (FLAY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 44.68M $ 44.68M $ 44.68M שיא כל הזמנים: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 שפל כל הזמנים: $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 מחיר נוכחי: $ 0.04468 $ 0.04468 $ 0.04468 למידע נוסף על Flayer (FLAY) מחיר

Flayer (FLAY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Flayer (FLAY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FLAY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FLAYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FLAYטוקניומיקה, חקרו אתFLAYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FLAY מעוניין להוסיף את Flayer (FLAY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FLAY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FLAY ב-MEXC עכשיו!

Flayer (FLAY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FLAYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FLAY עכשיו את היסטוריית המחירים!

FLAY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FLAY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FLAY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FLAYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

