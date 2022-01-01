FishWar (FISHW) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FishWar (FISHW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FishWar (FISHW) מידע FishWar is an AI Game with role-playing where players battle in a post-apocalyptic ocean and earn rewards through strategic gameplay: Free-to-play, Adventure & Arena Modes, Spin & Egg Hunt, Exclusive NFTs & In-Game Items. Users can now deep dive into the FISHWAR AI agent. AI Agent completes all the missions in-game. Players can engage with AI an advanced AI system built for meaningful, dynamic conversations in the game. אתר רשמי: https://fishwar.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/d33fuaksajqjjpw2 סייר בלוקים: https://seitrace.com/address/0x805679729Df385815C57c24B20f4161BD34B655f?chain=pacific-1 קנה FISHWעכשיו!

FishWar (FISHW) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FishWar (FISHW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 57.08B $ 57.08B $ 57.08B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.32M $ 5.32M $ 5.32M שיא כל הזמנים: $ 0.0029 $ 0.0029 $ 0.0029 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000932 $ 0.0000932 $ 0.0000932 למידע נוסף על FishWar (FISHW) מחיר

FishWar (FISHW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FishWar (FISHW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FISHW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FISHWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FISHWטוקניומיקה, חקרו אתFISHWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FISHW מעוניין להוסיף את FishWar (FISHW) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FISHW, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FISHW ב-MEXC עכשיו!

FishWar (FISHW) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FISHWעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FISHW עכשיו את היסטוריית המחירים!

FISHW חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FISHW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FISHW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FISHWעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

