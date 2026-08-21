MindNetwork FHE (FHE) ניתוח טכני היום דף MindNetwork FHE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FHE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MindNetwork FHE למטה. הירשם

MindNetwork FHE (FHE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02711 -- +4.99% +36.78% -3.32%

MindNetwork FHE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MindNetwork FHE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 3 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 3 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02718 0.02716 R2 0.02716 0.02714 R1 0.02715 0.02714 PP 0.02713 0.02713 S1 0.02712 0.02711 S2 0.0271 0.02711 S3 0.02709 0.0271

MindNetwork FHE אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.74M $6.55 M $7.29 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.08M קניות פעילות ל-3 ימים $0.68 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.60 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $2.69 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.62 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MindNetwork FHE זרימת הון זרימת נטו פנימה FHEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.03 2026-08-20 -$0.03 M 0.03 2026-08-19 -$0.01 M 0.03 2026-08-18 -$0.01 M 0.03 2026-08-17 $0.02 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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