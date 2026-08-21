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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MindNetwork FHE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MindNetwork FHE, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MindNetwork FHE (FHE) ניתוח טכני היום

MindNetwork FHE (FHE) ניתוח טכני היום

דף MindNetwork FHE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FHE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MindNetwork FHE למטה.

MindNetwork FHE (FHE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02711--+4.99%+36.78%-3.32%
למידע נוסף על MindNetwork FHE מחיר

MindNetwork FHE אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MindNetwork FHE במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 3
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02718
0.02716
R2
0.02716
0.02714
R1
0.02715
0.02714
PP
0.02713
0.02713
S1
0.02712
0.02711
S2
0.0271
0.02711
S3
0.02709
0.0271

MindNetwork FHE אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.74M
$6.55 M
$7.29 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.68 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.60 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.69 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.62 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MindNetwork FHE זרימת הון

זרימת נטו פנימהFHEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.03
2026-08-20-$0.03 M0.03
2026-08-19-$0.01 M0.03
2026-08-18-$0.01 M0.03
2026-08-17$0.02 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על MindNetwork FHE

סחור ב MindNetwork FHE (FHE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MindNetwork FHE מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFHE
$0.02711
$0.02711$0.02711
+3.71%
8.08M (USDT)
/USDCFHE
$0.02713
$0.02713$0.02713
+3.78%
2.08M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FHE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FHE
FHE
USD
USD

1 FHE = 0.02711 USD

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