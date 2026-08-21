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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Falcon Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Falcon Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Falcon Finance (FF) ניתוח טכני היום

Falcon Finance (FF) ניתוח טכני היום

דף Falcon Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FF מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Falcon Finance למטה.

Falcon Finance (FF) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06522--+0.94%+7.94%-26.20%
למידע נוסף על Falcon Finance מחיר

Falcon Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Falcon Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 1
נייטרלי 6
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 4קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.06536
0.06535
R2
0.06535
0.06535
R1
0.06535
0.06535
PP
0.06534
0.06534
S1
0.06534
0.06534
S2
0.06533
0.06534
S3
0.06533
0.06533

Falcon Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.19M
$1.38 M
$1.18 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.20 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Falcon Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהFFUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.06
2026-08-20-$0.08 M0.06
2026-08-19-$0.11 M0.06
2026-08-18-$0.01 M0.06
2026-08-17-$0.04 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Falcon Finance (FF) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Falcon Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFF
$0.06522
$0.06522$0.06522
+1.25%
918.00K (USDT)
/USDCFF
$0.06523
$0.06523$0.06523
+1.33%
818.38K (USDT)
/USDFFF
$0.06466
$0.06466$0.06466
-0.64%
912.42K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FF-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FF
FF
USD
USD

1 FF = 0.06522 USD

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