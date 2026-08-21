Falcon Finance (FF) ניתוח טכני היום דף Falcon Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FF מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Falcon Finance למטה. הירשם

Falcon Finance (FF) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06522 -- +0.94% +7.94% -26.20%

Falcon Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Falcon Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 6 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 2 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 4 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06536 0.06535 R2 0.06535 0.06535 R1 0.06535 0.06535 PP 0.06534 0.06534 S1 0.06534 0.06534 S2 0.06533 0.06534 S3 0.06533 0.06533

Falcon Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.19M $1.38 M $1.18 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $0.20 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.16 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Falcon Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה FFUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.06 2026-08-20 -$0.08 M 0.06 2026-08-19 -$0.11 M 0.06 2026-08-18 -$0.01 M 0.06 2026-08-17 -$0.04 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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