Feline (FEL) מידע Feline-FEL is a revolutionary AI-powered memecoin project that empowers users to create, trade, and share meme-inspired digital assets on the blockchain. By blending cutting-edge AI with community-driven innovation, Feline-FEL is redefining the memecoin landscape. אתר רשמי: http://fel.mobi מסמך לבן: https://feline-1.gitbook.io/feline/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x7E3aD70a74106F4f35a73769382c1787f58e836f קנה FELעכשיו!

Feline (FEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Feline (FEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 0.03713 $ 0.03713 $ 0.03713 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00000000000000001058 $ 0.00000000000000001058 $ 0.00000000000000001058 למידע נוסף על Feline (FEL) מחיר

Feline (FEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Feline (FEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FELטוקניומיקה, חקרו אתFELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FEL מעוניין להוסיף את Feline (FEL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FEL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FEL ב-MEXC עכשיו!

Feline (FEL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FELעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FEL עכשיו את היסטוריית המחירים!

FEL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FEL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FEL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FELעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

