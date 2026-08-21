First Digital USD (FDUSD) ניתוח טכני היום דף First Digital USD הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FDUSD מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של First Digital USD למטה. הירשם

First Digital USD (FDUSD) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0,9992 -- +0,12% +0,06% +0,08%

First Digital USD זרימת הון זרימת נטו פנימה FDUSDUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $2,18 M 1,00 2026-08-20 $1,57 M 1,00 2026-08-19 $11,56 M 1,00 2026-08-18 $1,81 M 1,00 2026-08-17 $0,49 M 1,00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב First Digital USD (FDUSD) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב First Digital USD מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT FDUSD $0,9992 $0,9992 $0,9992 +0,02% 231.59K (USDT) סַחַר