FactualAI מחיר היום

מחיר FactualAI (FCTAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FCTAI ל USD הוא $ 0.00004 לכל FCTAI.

FactualAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FCTAI. ב‑24 השעות האחרונות, FCTAI סחר בין $ 0.00004 (נמוך) ל $ 0.00004 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FCTAI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -71.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.43.

FactualAI (FCTAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 24.43$ 24.43 $ 24.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 400.00K$ 400.00K $ 400.00K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של FactualAI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.43. ההיצע במחזור של FCTAI הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 400.00K.