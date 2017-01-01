Fortune Cat (FCAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Fortune Cat (FCAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Fortune Cat (FCAT) מידע Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem אתר רשמי: https://fortunecat.app/ מסמך לבן: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app סייר בלוקים: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR קנה FCATעכשיו!

Fortune Cat (FCAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fortune Cat (FCAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.48K $ 3.48K $ 3.48K שיא כל הזמנים: $ 120 $ 120 $ 120 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000029 $ 0.0000029 $ 0.0000029 למידע נוסף על Fortune Cat (FCAT) מחיר

Fortune Cat (FCAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Fortune Cat (FCAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FCAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FCATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FCATטוקניומיקה, חקרו אתFCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FCAT מעוניין להוסיף את Fortune Cat (FCAT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FCAT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FCAT ב-MEXC עכשיו!

Fortune Cat (FCAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FCATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FCAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

FCAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FCAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FCAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FCATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

