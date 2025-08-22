עוד על FCAT

Fortune Cat סֵמֶל

Fortune Cat מְחִיר(FCAT)

1 FCAT ל USDמחיר חי:

$0.0000029
$0.0000029$0.0000029
0.00%1D
USD
Fortune Cat (FCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:48:47 (UTC+8)

Fortune Cat (FCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000029
$ 0.0000029$ 0.0000029
24 שעות נמוך
$ 0.0000029
$ 0.0000029$ 0.0000029
גבוה 24 שעות

$ 0.0000029
$ 0.0000029$ 0.0000029

$ 0.0000029
$ 0.0000029$ 0.0000029

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+3.57%

+3.57%

Fortune Cat (FCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000029. במהלך 24 השעות האחרונות, FCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000029 לבין שיא של $ 0.0000029, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCAT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fortune Cat (FCAT) מידע שוק

--
----

$ 52.20
$ 52.20$ 52.20

$ 3.48K
$ 3.48K$ 3.48K

--
----

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של Fortune Cat הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.20. ההיצע במחזור של FCAT הוא --, עם היצע כולל של 1200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.48K.

Fortune Cat (FCAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Fortune Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0000051-63.75%
60 ימים$ -0.0000091-75.84%
90 ימים$ -0.0159971-99.99%
Fortune Cat שינוי מחיר היום

היום,FCAT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Fortune Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000051 (-63.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Fortune Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,FCAT ראה שינוי של $ -0.0000091 (-75.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Fortune Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0159971 (-99.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fortune Cat (FCAT)?

בדוק את Fortune Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFortune Cat (FCAT)

Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem

Fortune Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Fortune Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקFCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Fortune Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFortune Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Fortune Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fortune Cat (FCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fortune Cat (FCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fortune Cat.

בדוק את Fortune Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Fortune Cat (FCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fortune Cat (FCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Fortune Cat (FCAT)

מחפש איך לקנותFortune Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Fortune Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

FCAT למטבעות מקומיים

Fortune Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Fortune Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרFortune Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Fortune Cat

כמה שווה Fortune Cat (FCAT) היום?
החי FCATהמחיר ב USD הוא 0.0000029 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של FCAT ל USD הוא $ 0.0000029. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fortune Cat?
שווי השוק של FCAT הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FCAT?
ההיצע במחזור של FCAT הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FCAT?
‏‏FCAT השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FCAT?
FCAT ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של FCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FCAT הוא $ 52.20 USD.
האם FCAT יעלה השנה?
FCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:48:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

