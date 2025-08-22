Fortune Cat (FCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000029. במהלך 24 השעות האחרונות, FCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000029 לבין שיא של $ 0.0000029, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCAT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Fortune Cat (FCAT) מידע שוק
$ 52.20
$ 3.48K
--
1,200,000,000
TONCOIN
שווי השוק הנוכחי של Fortune Cat הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.20. ההיצע במחזור של FCAT הוא --, עם היצע כולל של 1200000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.48K.
Fortune Cat (FCAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Fortune Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.0000051
-63.75%
60 ימים
$ -0.0000091
-75.84%
90 ימים
$ -0.0159971
-99.99%
Fortune Cat שינוי מחיר היום
היום,FCAT רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Fortune Cat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000051 (-63.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Fortune Cat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FCAT ראה שינוי של $ -0.0000091 (-75.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Fortune Cat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0159971 (-99.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Fortune Cat (FCAT)?
Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem
Fortune Catתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Fortune Cat (FCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fortune Cat (FCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fortune Cat.
הבנת הטוקנומיקה של Fortune Cat (FCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Fortune Cat (FCAT)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.