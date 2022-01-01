FAT NIGGA SEASON (FAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FAT NIGGA SEASON (FAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FAT NIGGA SEASON (FAT) מידע FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme. אתר רשמי: https://fatniggaseason.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump קנה FATעכשיו!

FAT NIGGA SEASON (FAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FAT NIGGA SEASON (FAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M שיא כל הזמנים: $ 0.02599 $ 0.02599 $ 0.02599 שפל כל הזמנים: $ 0.002107733941805538 $ 0.002107733941805538 $ 0.002107733941805538 מחיר נוכחי: $ 0.002114 $ 0.002114 $ 0.002114 למידע נוסף על FAT NIGGA SEASON (FAT) מחיר

FAT NIGGA SEASON (FAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FAT NIGGA SEASON (FAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FATטוקניומיקה, חקרו אתFATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FAT מעוניין להוסיף את FAT NIGGA SEASON (FAT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FAT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FAT ב-MEXC עכשיו!

FAT NIGGA SEASON (FAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

FAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!