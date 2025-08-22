FAT NIGGA SEASON (FAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002484. במהלך 24 השעות האחרונות, FAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002428 לבין שיא של $ 0.00263, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.025450175150902074, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002312169231437024.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAT השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, +1.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
FAT NIGGA SEASON (FAT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של FAT NIGGA SEASON הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.07K. ההיצע במחזור של FAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 999907800.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.48M.
FAT NIGGA SEASON (FAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של FAT NIGGA SEASONהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00004591
+1.88%
30 ימים
$ -0.001109
-30.87%
60 ימים
$ -0.001336
-34.98%
90 ימים
$ -0.004022
-61.82%
FAT NIGGA SEASON שינוי מחיר היום
היום,FAT רשם שינוי של $ +0.00004591 (+1.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
FAT NIGGA SEASON שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001109 (-30.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
FAT NIGGA SEASON שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,FAT ראה שינוי של $ -0.001336 (-34.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
FAT NIGGA SEASON שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004022 (-61.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של FAT NIGGA SEASON (FAT)?
FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.
FAT NIGGA SEASON זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול FAT NIGGA SEASONההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקFAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים FAT NIGGA SEASONאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFAT NIGGA SEASON לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
FAT NIGGA SEASONתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה FAT NIGGA SEASON (FAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FAT NIGGA SEASON (FAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FAT NIGGA SEASON.
הבנת הטוקנומיקה של FAT NIGGA SEASON (FAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות FAT NIGGA SEASON (FAT)
מחפש איך לקנותFAT NIGGA SEASON? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש FAT NIGGA SEASONב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.