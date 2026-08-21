FARTCOIN (FARTCOIN) ניתוח טכני היום דף FARTCOIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FARTCOIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FARTCOIN למטה. הירשם

FARTCOIN (FARTCOIN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.16482 -- +18.91% +18.92% -7.22%

FARTCOIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של FARTCOIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.16552 0.1655 R2 0.1655 0.16547 R1 0.16545 0.16546 PP 0.16543 0.16543 S1 0.16538 0.1654 S2 0.16536 0.16539 S3 0.16531 0.16536

FARTCOIN אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.09M $13.93 M $15.02 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.11M קניות פעילות ל-3 ימים $19.17 M מכירות פעילות ל-3 ימים $19.28 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.52M קניות פעילות ל-7 ימים $38.10 M מכירות פעילות ל-7 ימים $38.63 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. FARTCOIN זרימת הון זרימת נטו פנימה FARTCOINUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.23 M 0.17 2026-08-20 $0.36 M 0.16 2026-08-19 $0.27 M 0.15 2026-08-18 -$0.15 M 0.14 2026-08-17 -$0.17 M 0.14 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב FARTCOIN (FARTCOIN) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב FARTCOIN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT FARTCOIN $0.16482 $0.16482 $0.16482 +1.11% 2.78M (USDT) סַחַר / USDC FARTCOIN $0.165 $0.165 $0.165 +1.41% 377.66K (USDT) סַחַר