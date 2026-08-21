קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FARTCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FARTCOIN, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על FARTCOIN

FARTCOIN מידע על מחיר

מה זה FARTCOIN

FARTCOIN אתר רשמי

FARTCOIN טוקניומיקה

FARTCOIN תחזית מחיר

FARTCOIN היסטוריה

FARTCOIN מדריך קנייה

FARTCOINממיר מטבעות לפיאט

FARTCOIN ספוט

FARTCOIN חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

FARTCOIN (FARTCOIN) ניתוח טכני היום

FARTCOIN (FARTCOIN) ניתוח טכני היום

דף FARTCOIN הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של FARTCOIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FARTCOIN למטה.

FARTCOIN (FARTCOIN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.16482--+18.91%+18.92%-7.22%
למידע נוסף על FARTCOIN מחיר

FARTCOIN אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של FARTCOIN במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.16552
0.1655
R2
0.1655
0.16547
R1
0.16545
0.16546
PP
0.16543
0.16543
S1
0.16538
0.1654
S2
0.16536
0.16539
S3
0.16531
0.16536

FARTCOIN אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.09M
$13.93 M
$15.02 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.11M
קניות פעילות ל-3 ימים
$19.17 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$19.28 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.52M
קניות פעילות ל-7 ימים
$38.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$38.63 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

FARTCOIN זרימת הון

זרימת נטו פנימהFARTCOINUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.23 M0.17
2026-08-20$0.36 M0.16
2026-08-19$0.27 M0.15
2026-08-18-$0.15 M0.14
2026-08-17-$0.17 M0.14

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על FARTCOIN

סחור ב FARTCOIN (FARTCOIN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב FARTCOIN מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTFARTCOIN
$0.16482
$0.16482$0.16482
+1.11%
2.78M (USDT)
/USDCFARTCOIN
$0.165
$0.165$0.165
+1.41%
377.66K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

FARTCOIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0.16482 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.