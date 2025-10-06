FARMAI מחיר היום

מחיר FARMAI (FARMAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.002044, עם שינוי של 8.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARMAI ל USD הוא $ 0.002044 לכל FARMAI.

FARMAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- FARMAI. ב‑24 השעות האחרונות, FARMAI סחר בין $ 0.001006 (נמוך) ל $ 0.002448 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, FARMAI נע ב -11.94% בשעה האחרונה ו -19.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 18.17K.

FARMAI (FARMAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 241.19K$ 241.19K $ 241.19K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 118,000,000 118,000,000 118,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של FARMAI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.17K. ההיצע במחזור של FARMAI הוא --, עם היצע כולל של 118000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 241.19K.