SynFutures (F) ניתוח טכני היום דף SynFutures הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של F מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SynFutures למטה. הירשם

SynFutures (F) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002954 -- +8.84% -8.69% -43.59%

SynFutures אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SynFutures במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 3 קנה 10 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 10 נייטרלי 2 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002954 0.002953 R2 0.002953 0.002953 R1 0.002953 0.002953 PP 0.002952 0.002952 S1 0.002952 0.002952 S2 0.002951 0.002952 S3 0.002951 0.002951

SynFutures אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.25M $3.83 M $4.08 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.03 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.12 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SynFutures זרימת הון זרימת נטו פנימה FUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.06 M 0.00 2026-08-20 -$0.05 M 0.00 2026-08-19 -$0.33 M 0.00 2026-08-18 -$0.21 M 0.00 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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