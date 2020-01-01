MSCI Japan ETF (EWJON) ניתוח טכני היום דף MSCI Japan ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EWJON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MSCI Japan ETF למטה. הירשם

MSCI Japan ETF (EWJON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

MSCI Japan ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה EWJONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.