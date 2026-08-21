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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EVAA Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EVAA Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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EVAA Protocol (EVAA) ניתוח טכני היום

EVAA Protocol (EVAA) ניתוח טכני היום

דף EVAA Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EVAA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של EVAA Protocol למטה.

EVAA Protocol (EVAA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.7715---4.02%-11.86%+65.98%
למידע נוסף על EVAA Protocol מחיר

EVAA Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EVAA Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 2
קנה 9
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.7729
0.7728
R2
0.7728
0.7728
R1
0.7728
0.7728
PP
0.7727
0.7727
S1
0.7727
0.7727
S2
0.7726
0.7727
S3
0.7726
0.7726

EVAA Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.38M
$5.01 M
$5.39 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.84 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.85 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.09M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.42 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.34 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

EVAA Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהEVAAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.78
2026-08-20$0.00 M0.76
2026-08-19$0.00 M0.78
2026-08-18$0.00 M0.77
2026-08-17$0.00 M0.81

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על EVAA Protocol

סחור ב EVAA Protocol (EVAA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב EVAA Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEVAA
$0.7711
$0.7711$0.7711
+1.56%
136.90K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EVAA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 0.7715 USD

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