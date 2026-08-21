EVAA Protocol (EVAA) ניתוח טכני היום דף EVAA Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EVAA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של EVAA Protocol למטה. הירשם

EVAA Protocol (EVAA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.7715 -- -4.02% -11.86% +65.98%

EVAA Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EVAA Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 2 קנה 9 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.7729 0.7728 R2 0.7728 0.7728 R1 0.7728 0.7728 PP 0.7727 0.7727 S1 0.7727 0.7727 S2 0.7726 0.7727 S3 0.7726 0.7726

EVAA Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.38M $5.01 M $5.39 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.84 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.85 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.09M קניות פעילות ל-7 ימים $2.42 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.34 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. EVAA Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה EVAAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.78 2026-08-20 $0.00 M 0.76 2026-08-19 $0.00 M 0.78 2026-08-18 $0.00 M 0.77 2026-08-17 $0.00 M 0.81 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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