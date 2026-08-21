קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Eurite, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Eurite, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על EURI

EURI מידע על מחיר

מה זה EURI

EURI מסמך לבן

EURI אתר רשמי

EURI טוקניומיקה

EURI תחזית מחיר

EURI היסטוריה

EURI מדריך קנייה

EURIממיר מטבעות לפיאט

EURI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Eurite (EURI) ניתוח טכני היום

Eurite (EURI) ניתוח טכני היום

דף Eurite הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EURI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Eurite למטה.

Eurite (EURI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.1687--+1.28%+2.41%+0.68%
למידע נוסף על Eurite מחיר

Eurite זרימת הון

זרימת נטו פנימהEURIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.07 M1.17
2026-08-20-$0.02 M1.17
2026-08-19$0.73 M1.17
2026-08-18$0.01 M1.16
2026-08-17$0.21 M1.16

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Eurite

EURI USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב EURI עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של EURI USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Eurite (EURI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Eurite מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEURI
$1.1687
$1.1687$1.1687
+0.05%
9.42K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EURI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EURI
EURI
USD
USD

1 EURI = 1.1687 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.