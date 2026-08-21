EUR (EUR) ניתוח טכני היום דף EUR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EUR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של EUR למטה. הירשם

EUR (EUR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.1687 -- +1.26% +2.43% +0.68%

EUR אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EUR במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 7 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 2 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 5 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.1688 1.1688 R2 1.1688 1.1687 R1 1.1687 1.1687 PP 1.1687 1.1687 S1 1.1686 1.1686 S2 1.1686 1.1686 S3 1.1685 1.1686

EUR אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.45M $5.98 M $6.44 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.86 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.88 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $1.45 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.44 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. EUR זרימת הון זרימת נטו פנימה EURUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $2.23 M 1.17 2026-08-20 $13.88 M 1.17 2026-08-19 $0.69 M 1.17 2026-08-18 $3.82 M 1.16 2026-08-17 $3.40 M 1.16 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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