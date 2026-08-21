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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EUR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EUR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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EUR (EUR) ניתוח טכני היום

EUR (EUR) ניתוח טכני היום

דף EUR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EUR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של EUR למטה.

EUR (EUR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.1687--+1.26%+2.43%+0.68%
למידע נוסף על EUR מחיר

EUR אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EUR במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 0
נייטרלי 7
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 2קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 5קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.1688
1.1688
R2
1.1688
1.1687
R1
1.1687
1.1687
PP
1.1687
1.1687
S1
1.1686
1.1686
S2
1.1686
1.1686
S3
1.1685
1.1686

EUR אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$5.98 M
$6.44 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.86 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.88 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.45 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.44 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

EUR זרימת הון

זרימת נטו פנימהEURUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$2.23 M1.17
2026-08-20$13.88 M1.17
2026-08-19$0.69 M1.17
2026-08-18$3.82 M1.16
2026-08-17$3.40 M1.16

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEUR
$1.1687
$1.1687$1.1687
+0.02%
876.26K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EUR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EUR
EUR
USD
USD

1 EUR = 1.1687 USD

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