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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Yooldo Games, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Yooldo Games, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Yooldo Games (ESPORTS) ניתוח טכני היום

Yooldo Games (ESPORTS) ניתוח טכני היום

דף Yooldo Games הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ESPORTS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Yooldo Games למטה.

Yooldo Games (ESPORTS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03014---14.74%-27.64%-95.83%
למידע נוסף על Yooldo Games מחיר

Yooldo Games אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Yooldo Games במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 6
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 3קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 3קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01613
0.01612
R2
0.01612
0.01612
R1
0.01612
0.01612
PP
0.01611
0.01611
S1
0.01611
0.01611
S2
0.0161
0.01611
S3
0.0161
0.0161

Yooldo Games אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.95M
$5.38 M
$6.34 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.57 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.60 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.08M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.54 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.61 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Yooldo Games זרימת הון

זרימת נטו פנימהESPORTSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.03
2026-08-20-$0.01 M0.03
2026-08-19$0.02 M0.03
2026-08-18$0.03 M0.03
2026-08-17$0.18 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Yooldo Games

סחור ב Yooldo Games (ESPORTS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Yooldo Games מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTESPORTS
$0.03014
$0.03014$0.03014
-1.01%
1.93M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ESPORTS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.03014 USD

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