Yooldo Games (ESPORTS) ניתוח טכני היום דף Yooldo Games הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ESPORTS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Yooldo Games למטה. הירשם

Yooldo Games (ESPORTS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.03014 -- -14.74% -27.64% -95.83%

Yooldo Games אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Yooldo Games במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 6 קנה 6 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 3 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 3 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01613 0.01612 R2 0.01612 0.01612 R1 0.01612 0.01612 PP 0.01611 0.01611 S1 0.01611 0.01611 S2 0.0161 0.01611 S3 0.0161 0.0161

Yooldo Games אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.95M $5.38 M $6.34 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.57 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.60 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.08M קניות פעילות ל-7 ימים $1.54 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.61 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Yooldo Games זרימת הון זרימת נטו פנימה ESPORTSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.03 2026-08-20 -$0.01 M 0.03 2026-08-19 $0.02 M 0.03 2026-08-18 $0.03 M 0.03 2026-08-17 $0.18 M 0.03 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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