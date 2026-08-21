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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Espresso, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Espresso, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Espresso (ESP) ניתוח טכני היום

Espresso (ESP) ניתוח טכני היום

דף Espresso הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ESP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Espresso למטה.

Espresso (ESP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08342--+10.71%+18.15%+29.25%
למידע נוסף על Espresso מחיר

Espresso אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Espresso במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 3
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08335
0.08334
R2
0.08334
0.08334
R1
0.08334
0.08334
PP
0.08333
0.08333
S1
0.08333
0.08333
S2
0.08332
0.08333
S3
0.08332
0.08332

Espresso אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.09M
$1.50 M
$1.60 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.40 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.42 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.59 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.62 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Espresso זרימת הון

זרימת נטו פנימהESPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.08
2026-08-20$0.03 M0.08
2026-08-19$0.08 M0.08
2026-08-18-$0.02 M0.07
2026-08-17-$0.10 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTESP
$0.08342
$0.08342$0.08342
-1.02%
1.85M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ESP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ESP
ESP
USD
USD

1 ESP = 0.08342 USD

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