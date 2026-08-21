Espresso (ESP) ניתוח טכני היום דף Espresso הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ESP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Espresso למטה. הירשם

Espresso (ESP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.08342 -- +10.71% +18.15% +29.25%

Espresso אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Espresso במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 3 קנה 5 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 3 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.08335 0.08334 R2 0.08334 0.08334 R1 0.08334 0.08334 PP 0.08333 0.08333 S1 0.08333 0.08333 S2 0.08332 0.08333 S3 0.08332 0.08332

Espresso אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.09M $1.50 M $1.60 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.40 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.42 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.59 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.62 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Espresso זרימת הון זרימת נטו פנימה ESPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.04 M 0.08 2026-08-20 $0.03 M 0.08 2026-08-19 $0.08 M 0.08 2026-08-18 -$0.02 M 0.07 2026-08-17 -$0.10 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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