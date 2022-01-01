Equilibria Finance (EQB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Equilibria Finance (EQB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Equilibria Finance (EQB) מידע Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. אתר רשמי: https://equilibria.fi מסמך לבן: https://docs.equilibria.fi סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B קנה EQBעכשיו!

Equilibria Finance (EQB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Equilibria Finance (EQB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 15.79M $ 15.79M $ 15.79M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 33.84M $ 33.84M $ 33.84M FDV (שווי מדולל מלא): $ 46.66M $ 46.66M $ 46.66M שיא כל הזמנים: $ 2.4854 $ 2.4854 $ 2.4854 שפל כל הזמנים: $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 $ 0.010829351961722994 מחיר נוכחי: $ 0.4666 $ 0.4666 $ 0.4666 למידע נוסף על Equilibria Finance (EQB) מחיר

Equilibria Finance (EQB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Equilibria Finance (EQB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EQB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EQBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EQBטוקניומיקה, חקרו אתEQBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EQB מעוניין להוסיף את Equilibria Finance (EQB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EQB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EQB ב-MEXC עכשיו!

Equilibria Finance (EQB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EQBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EQB עכשיו את היסטוריית המחירים!

EQB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EQB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EQB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EQBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

