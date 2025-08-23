עוד על EQB

EQB מידע על מחיר

EQB מסמך לבן

EQB אתר רשמי

EQB טוקניומיקה

EQB תחזית מחיר

EQB היסטוריה

EQB מדריך קנייה

EQBממיר מטבעות לפיאט

EQB ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Equilibria Finance סֵמֶל

Equilibria Finance מְחִיר(EQB)

1 EQB ל USDמחיר חי:

$0.4665
$0.4665$0.4665
+0.19%1D
USD
Equilibria Finance (EQB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:38:24 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4656
$ 0.4656$ 0.4656
24 שעות נמוך
$ 0.5528
$ 0.5528$ 0.5528
גבוה 24 שעות

$ 0.4656
$ 0.4656$ 0.4656

$ 0.5528
$ 0.5528$ 0.5528

$ 1.0650397969114989
$ 1.0650397969114989$ 1.0650397969114989

$ 0.010829351961722994
$ 0.010829351961722994$ 0.010829351961722994

0.00%

+0.19%

-7.61%

-7.61%

Equilibria Finance (EQB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4665. במהלך 24 השעות האחרונות, EQB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4656 לבין שיא של $ 0.5528, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EQBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0650397969114989, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.010829351961722994.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EQB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Equilibria Finance (EQB) מידע שוק

No.896

$ 15.79M
$ 15.79M$ 15.79M

$ 558.44
$ 558.44$ 558.44

$ 46.65M
$ 46.65M$ 46.65M

33.84M
33.84M 33.84M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

33.84%

ARB

שווי השוק הנוכחי של Equilibria Finance הוא $ 15.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 558.44. ההיצע במחזור של EQB הוא 33.84M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.65M.

Equilibria Finance (EQB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Equilibria Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000885+0.19%
30 ימים$ -0.0508-9.83%
60 ימים$ +0.0405+9.50%
90 ימים$ +0.0627+15.52%
Equilibria Finance שינוי מחיר היום

היום,EQB רשם שינוי של $ +0.000885 (+0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Equilibria Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0508 (-9.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Equilibria Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EQB ראה שינוי של $ +0.0405 (+9.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Equilibria Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0627 (+15.52%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Equilibria Finance (EQB)?

בדוק את Equilibria Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEquilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Equilibria Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEQB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Equilibria Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEquilibria Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Equilibria Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Equilibria Finance (EQB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Equilibria Finance (EQB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Equilibria Finance.

בדוק את Equilibria Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Equilibria Finance (EQB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Equilibria Finance (EQB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EQB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Equilibria Finance (EQB)

מחפש איך לקנותEquilibria Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Equilibria Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EQB למטבעות מקומיים

1 Equilibria Finance(EQB) ל VND
12,275.9475
1 Equilibria Finance(EQB) ל AUD
A$0.713745
1 Equilibria Finance(EQB) ל GBP
0.34521
1 Equilibria Finance(EQB) ל EUR
0.396525
1 Equilibria Finance(EQB) ל USD
$0.4665
1 Equilibria Finance(EQB) ל MYR
RM1.9593
1 Equilibria Finance(EQB) ל TRY
19.121835
1 Equilibria Finance(EQB) ל JPY
¥68.5755
1 Equilibria Finance(EQB) ל ARS
ARS$626.17362
1 Equilibria Finance(EQB) ל RUB
37.651215
1 Equilibria Finance(EQB) ל INR
40.82808
1 Equilibria Finance(EQB) ל IDR
Rp7,524.192495
1 Equilibria Finance(EQB) ל KRW
647.91252
1 Equilibria Finance(EQB) ל PHP
26.427225
1 Equilibria Finance(EQB) ל EGP
￡E.22.629915
1 Equilibria Finance(EQB) ל BRL
R$2.5191
1 Equilibria Finance(EQB) ל CAD
C$0.64377
1 Equilibria Finance(EQB) ל BDT
56.75439
1 Equilibria Finance(EQB) ל NGN
713.301825
1 Equilibria Finance(EQB) ל COP
$1,866
1 Equilibria Finance(EQB) ל ZAR
R.8.196405
1 Equilibria Finance(EQB) ל UAH
19.336425
1 Equilibria Finance(EQB) ל VES
Bs65.31
1 Equilibria Finance(EQB) ל CLP
$447.3735
1 Equilibria Finance(EQB) ל PKR
Rs132.26208
1 Equilibria Finance(EQB) ל KZT
249.59616
1 Equilibria Finance(EQB) ל THB
฿15.119265
1 Equilibria Finance(EQB) ל TWD
NT$14.20959
1 Equilibria Finance(EQB) ל AED
د.إ1.712055
1 Equilibria Finance(EQB) ל CHF
Fr0.3732
1 Equilibria Finance(EQB) ל HKD
HK$3.643365
1 Equilibria Finance(EQB) ל AMD
֏178.59486
1 Equilibria Finance(EQB) ל MAD
.د.م4.1985
1 Equilibria Finance(EQB) ל MXN
$8.65824
1 Equilibria Finance(EQB) ל SAR
ريال1.749375
1 Equilibria Finance(EQB) ל PLN
1.69806
1 Equilibria Finance(EQB) ל RON
лв2.010615
1 Equilibria Finance(EQB) ל SEK
kr4.44108
1 Equilibria Finance(EQB) ל BGN
лв0.779055
1 Equilibria Finance(EQB) ל HUF
Ft158.400075
1 Equilibria Finance(EQB) ל CZK
9.782505
1 Equilibria Finance(EQB) ל KWD
د.ك0.1422825
1 Equilibria Finance(EQB) ל ILS
1.56744
1 Equilibria Finance(EQB) ל AOA
Kz425.247405
1 Equilibria Finance(EQB) ל BHD
.د.ب0.1758705
1 Equilibria Finance(EQB) ל BMD
$0.4665
1 Equilibria Finance(EQB) ל DKK
kr2.971605
1 Equilibria Finance(EQB) ל HNL
L12.21297
1 Equilibria Finance(EQB) ל MUR
21.29106
1 Equilibria Finance(EQB) ל NAD
$8.177745
1 Equilibria Finance(EQB) ל NOK
kr4.697655
1 Equilibria Finance(EQB) ל NZD
$0.79305
1 Equilibria Finance(EQB) ל PAB
B/.0.4665
1 Equilibria Finance(EQB) ל PGK
K1.96863
1 Equilibria Finance(EQB) ל QAR
ر.ق1.693395
1 Equilibria Finance(EQB) ל RSD
дин.46.69665

Equilibria Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Equilibria Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרEquilibria Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Equilibria Finance

כמה שווה Equilibria Finance (EQB) היום?
החי EQBהמחיר ב USD הוא 0.4665 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EQB ל USD?
המחיר הנוכחי של EQB ל USD הוא $ 0.4665. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Equilibria Finance?
שווי השוק של EQB הוא $ 15.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EQB?
ההיצע במחזור של EQB הוא 33.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EQB?
‏‏EQB השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0650397969114989 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EQB?
EQB ‏‏רשם מחירATL של 0.010829351961722994 USD.
מהו נפח המסחר של EQB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EQB הוא $ 558.44 USD.
האם EQB יעלה השנה?
EQB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EQB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:38:24 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EQB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EQB
EQB
USD
USD

1 EQB = 0.4665 USD

מסחרEQB

USDTEQB
$0.4665
$0.4665$0.4665
+0.19%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד