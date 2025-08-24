Elipe Protocol (EPLIE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000000001252. במהלך 24 השעות האחרונות, EPLIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000000000756 לבין שיא של $ 0.0000000000036, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPLIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPLIE השתנה ב +4.33% במהלך השעה האחרונה, -47.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-99.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Elipe Protocol (EPLIE) מידע שוק
$ 8.74K
$ 8.74K$ 8.74K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
ARB
שווי השוק הנוכחי של Elipe Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.74K. ההיצע במחזור של EPLIE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
Elipe Protocol (EPLIE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Elipe Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000000000114785
-47.83%
30 ימים
$ -0.000391899998748
-100.00%
60 ימים
$ -0.019999999998748
-100.00%
90 ימים
$ -0.019999999998748
-100.00%
Elipe Protocol שינוי מחיר היום
היום,EPLIE רשם שינוי של $ -0.00000000000114785 (-47.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Elipe Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000391899998748 (-100.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Elipe Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPLIE ראה שינוי של $ -0.019999999998748 (-100.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Elipe Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.019999999998748 (-100.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Elipe Protocol (EPLIE)?
Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities.
Elipe Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elipe Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקEPLIE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Elipe Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElipe Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Elipe Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Elipe Protocol (EPLIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elipe Protocol (EPLIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elipe Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Elipe Protocol (EPLIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPLIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Elipe Protocol (EPLIE)
מחפש איך לקנותElipe Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elipe Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.