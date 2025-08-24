עוד על EPLIE

EPLIE מידע על מחיר

EPLIE מסמך לבן

EPLIE אתר רשמי

EPLIE טוקניומיקה

EPLIE תחזית מחיר

EPLIE היסטוריה

EPLIE מדריך קנייה

EPLIEממיר מטבעות לפיאט

EPLIE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Elipe Protocol סֵמֶל

Elipe Protocol מְחִיר(EPLIE)

1 EPLIE ל USDמחיר חי:

$0.000000000001252
$0.000000000001252$0.000000000001252
-47.83%1D
USD
Elipe Protocol (EPLIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:03:18 (UTC+8)

Elipe Protocol (EPLIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000000000756
$ 0.000000000000756$ 0.000000000000756
24 שעות נמוך
$ 0.0000000000036
$ 0.0000000000036$ 0.0000000000036
גבוה 24 שעות

$ 0.000000000000756
$ 0.000000000000756$ 0.000000000000756

$ 0.0000000000036
$ 0.0000000000036$ 0.0000000000036

--
----

--
----

+4.33%

-47.83%

-99.91%

-99.91%

Elipe Protocol (EPLIE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000000001252. במהלך 24 השעות האחרונות, EPLIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000000000756 לבין שיא של $ 0.0000000000036, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EPLIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EPLIE השתנה ב +4.33% במהלך השעה האחרונה, -47.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-99.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elipe Protocol (EPLIE) מידע שוק

--
----

$ 8.74K
$ 8.74K$ 8.74K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ARB

שווי השוק הנוכחי של Elipe Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.74K. ההיצע במחזור של EPLIE הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Elipe Protocol (EPLIE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Elipe Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000000114785-47.83%
30 ימים$ -0.000391899998748-100.00%
60 ימים$ -0.019999999998748-100.00%
90 ימים$ -0.019999999998748-100.00%
Elipe Protocol שינוי מחיר היום

היום,EPLIE רשם שינוי של $ -0.00000000000114785 (-47.83%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Elipe Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000391899998748 (-100.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Elipe Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EPLIE ראה שינוי של $ -0.019999999998748 (-100.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Elipe Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.019999999998748 (-100.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Elipe Protocol (EPLIE)?

בדוק את Elipe Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהElipe Protocol (EPLIE)

Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities.

Elipe Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Elipe Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEPLIE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Elipe Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElipe Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Elipe Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elipe Protocol (EPLIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elipe Protocol (EPLIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elipe Protocol.

בדוק את Elipe Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Elipe Protocol (EPLIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elipe Protocol (EPLIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EPLIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Elipe Protocol (EPLIE)

מחפש איך לקנותElipe Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Elipe Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EPLIE למטבעות מקומיים

1 Elipe Protocol(EPLIE) ל VND
0.00000003294638
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל AUD
A$0.00000000000192808
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל GBP
0.00000000000092648
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל EUR
0.0000000000010642
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל USD
$0.000000000001252
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל MYR
RM0.00000000000527092
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל TRY
0.00000000005135704
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל JPY
¥0.000000000184044
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל ARS
ARS$0.00000000170107988
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל RUB
0.00000000010073592
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל INR
0.0000000001097378
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל IDR
Rp0.00000002052458688
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל KRW
0.0000000017461644
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל PHP
0.00000000007132644
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל EGP
￡E.0.00000000006083468
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל BRL
R$0.0000000000067608
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל CAD
C$0.00000000000172776
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל BDT
0.0000000001526188
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל NGN
0.00000000192024248
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל COP
$0.000000005048377
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל ZAR
R.0.00000000002208528
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל UAH
0.00000000005180776
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל VES
Bs0.000000000174028
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל CLP
$0.000000001205676
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל PKR
Rs0.00000000035496704
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל KZT
0.000000000669507
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל THB
฿0.00000000004061488
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל TWD
NT$0.0000000000382486
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל AED
د.إ0.00000000000459484
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל CHF
Fr0.0000000000010016
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל HKD
HK$0.0000000000097656
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל AMD
֏0.00000000047785084
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל MAD
.د.م0.00000000001129304
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל MXN
$0.00000000002331224
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל SAR
ريال0.000000000004695
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל PLN
0.0000000000045698
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל RON
лв0.00000000000543368
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל SEK
kr0.00000000001198164
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל BGN
лв0.00000000000209084
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל HUF
Ft0.00000000042685688
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל CZK
0.00000000002637964
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל KWD
د.ك0.00000000000038186
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל ILS
0.00000000000420672
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל AOA
Kz0.00000000114128564
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל BHD
.د.ب0.000000000000472004
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל BMD
$0.000000000001252
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל DKK
kr0.0000000000080128
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל HNL
L0.00000000003277736
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל MUR
0.00000000005755444
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל NAD
$0.00000000002207276
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל NOK
kr0.00000000001269528
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל NZD
$0.0000000000021284
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל PAB
B/.0.000000000001252
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל PGK
K0.00000000000520832
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל QAR
ر.ق0.00000000000455728
1 Elipe Protocol(EPLIE) ל RSD
дин.0.00000000012592616

Elipe Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Elipe Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרElipe Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Elipe Protocol

כמה שווה Elipe Protocol (EPLIE) היום?
החי EPLIEהמחיר ב USD הוא 0.000000000001252 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EPLIE ל USD?
המחיר הנוכחי של EPLIE ל USD הוא $ 0.000000000001252. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elipe Protocol?
שווי השוק של EPLIE הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EPLIE?
ההיצע במחזור של EPLIE הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EPLIE?
‏‏EPLIE השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EPLIE?
EPLIE ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של EPLIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EPLIE הוא $ 8.74K USD.
האם EPLIE יעלה השנה?
EPLIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EPLIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:03:18 (UTC+8)

Elipe Protocol (EPLIE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

EPLIE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EPLIE
EPLIE
USD
USD

1 EPLIE = 0 USD

מסחרEPLIE

USDTEPLIE
$0.000000000001252
$0.000000000001252$0.000000000001252
-47.83%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד